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Виталий Манский о нарвских зрителях российского концерта 9 мая: "Обмануться готовы многие"

Иван Скрябин rus.postimees.ee
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Режиссер Виталий Манский около моста между Эстонией и Россией, дает интервью журналисту Константину Гольденцвайгу. Нарва, 9 мая 2024 года.
Режиссер Виталий Манский около моста между Эстонией и Россией, дает интервью журналисту Константину Гольденцвайгу. Нарва, 9 мая 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Сотни нарвитян подпевали участникам пропагандистского шоу, которое было организовано на российском берегу. Многие аплодировали, когда ведущий концерта поздравлял Эстонию с днем Победы. За этим наблюдал известный кинодокументалист Виталий Манский, а потом поделился впечатлениями с Rus.Postimees.

Посмотреть на то, как Нарва отмечает 9 мая, приехали не только таллиннские журналисты, но и представители мировых СМИ и кинодокументалисты. После окончания масштабного концерта на берегу в Ивангороде, корреспондент Rus.Postimees заметил под мостом в Нарве президента крупнейшего европейского фестиваля неигрового кино Artdocfest, известного режиссера документального кино Виталия Манского. Пока режиссер, который лично работал и с Горбачевым, и с Ельциным, и с Путиным, шел с променада на концерт в честь Дня Европы на Ратушной площади Нарвы, мы с ним поговорили о впечатлениях от увиденного на берегу.

- Виталий Всеволодович, вы с самого начала наблюдали за концертом, который прошел на берегу Ивангорода? Как вам?

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