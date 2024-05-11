Виталий Манский о нарвских зрителях российского концерта 9 мая: "Обмануться готовы многие"

Посмотреть на то, как Нарва отмечает 9 мая, приехали не только таллиннские журналисты, но и представители мировых СМИ и кинодокументалисты. После окончания масштабного концерта на берегу в Ивангороде, корреспондент Rus.Postimees заметил под мостом в Нарве президента крупнейшего европейского фестиваля неигрового кино Artdocfest, известного режиссера документального кино Виталия Манского. Пока режиссер, который лично работал и с Горбачевым, и с Ельциным, и с Путиным, шел с променада на концерт в честь Дня Европы на Ратушной площади Нарвы, мы с ним поговорили о впечатлениях от увиденного на берегу.