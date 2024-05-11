Латвийские хоккеисты в качестве фаворита начнут чемпионат мира против Польши

Сборная Латвии по хоккею сегодня в Остраве (Чехия) в первой игре чемпионата мира встретится с командой Польши, которая впервые с 2002 года выступает в элитном дивизионе.
Матч сборных Латвии и Польши начнётся в 17:20 по латвийскому времени. За игрой можно будет следить в прямом эфире телеканала LTV7, а также текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.
Также сегодня в Остраве Франция сразится с Казахстаном (13:20) и США с Германией (21:20). В Праге пройдут поединки между Великобританией и Канадой, Австрией и Данией, а также между Норвегией и Чехией - эти игры можно посмотреть на сайте.
Затем 12 мая Латвия встретится с Францией, 14 мая - с Казахстаном, 15 мая - с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийские хоккеисты встретятся с командой США.
Большинство игроков сборной Польши играют в местной лиге. Чешскую команду "Верва Литвинов" представляет Павел Зигмунд, который в этом сезоне играл вместе с Янисом Яксом и Кристапом Зиле. Также в Чехии за "Оцеларжи" из города Тршинец выступает Камиль Валега. Кроме того, один из вратарей Давид Заболотны и защитник Павел Дроня в этом сезоне играли во второй высшей лиге Германии, а нападающий Кшиштоф Мациаш выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) в Канаде.
Из-за травм в состав латвийской сборной в этом году не вошли нападающие Рудольф Балцерс, Роналд Кениньш, Денис Смирнов, Андрис Джериньш, а также Кристиан Рубин, автор победного гола в бронзовом матче прошлогоднего чемпионата.
В прошлом году канадцы одержали победу на чемпионате мира, обыграв в решающем матче Германию, а Латвия завоевала бронзовые медали, победив в овертайме сборную США.
Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдёт с 10 по 26 мая.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".
Состав сборной Латвии по хоккею:
Вратари: Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис, Эрик Витолс.
Защитники: Оскар Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Янис Якс, Роберт Мамчич, Кристап Зиле, Карлис Чуксте, Арвил Бергманис, Маркус Комулс.
Нападающие: Каспар Даугавиньш, Роберт Букартс, Микс Индрашис, Рихард Букартс, Оскар Батня, Родриго Аболс, Харальд Эгле, Мартиньш Дзиеркалс, Эдуард Тралмакс, Ренарс Крастенбергс, Райвис Ансонс, Феликс Гаварс, Мартинс Лавиньш, Данс Лочмелис.
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