Латвийские хоккеисты в качестве фаворита начнут чемпионат мира против Польши

Матч сборных Латвии и Польши начнётся в 17:20 по латвийскому времени. За игрой можно будет следить в прямом эфире телеканала LTV7, а также текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.

Также сегодня в Остраве Франция сразится с Казахстаном (13:20) и США с Германией (21:20). В Праге пройдут поединки между Великобританией и Канадой, Австрией и Данией, а также между Норвегией и Чехией - эти игры можно посмотреть на сайте.

Затем 12 мая Латвия встретится с Францией, 14 мая - с Казахстаном, 15 мая - с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийские хоккеисты встретятся с командой США.