Казахстан и Канада одержали первые победы на чемпионате мира

Великобритания - Канада

Матч прошёл на стадионе "О2-Арена" в Праге и завершился победой сборной Канады со счётом 4:2

Счёт в матче на 8-й минуте первого периода открыл Лиам Кирк, но спустя 30 секунд канадец Майкл Бантинг восстановил равенство в счёте. На 6-й минуте второго периода Брэндон Хагель вывел Канаду вперёд, а на 12-й минуте периода Коннор Бедард сделал счёт 3:1. Ещё четыре минуты спустя Бедард оформил дубль. В середине третьего периода Бен О'Коннор забросил вторую шайбу сборной Великобритании.

В следующем матче канадцы сыграют с Данией, а Великобритания встретится с Финляндией. Оба противостояния пройдут 12 мая.

Франция - Казахстан

С победы на чемпионате мира стартовала также сборная Казахстана, которая в Остраве обыграла Францию со счётом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

В составе казахстанской команды шайбу забрасывали Роман Старченко, Максим Мухаметов и Кирилл Савицкий. За французов отличился Энзо Кантагалло.

В следующем матче сборная Франции сыграет с командой Латвии, а Казахстан встретится со сборной Словакии. Обе игры пройдут 12 мая.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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