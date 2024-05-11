Чехия одержала вторую победу на ЧМ по хоккею, США победили в первый раз

В Чехии состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею, в которых первую победу на турнире добилась сборная США, а Чехия одержала вторую победу.
Норвегия - Чехия
Сборная Чехии победила со счетом 6:3.
Шайбы в составе победителей забросили Ондржей Беранек, Матей Странски, Либор Гайек и Ондржей Палат. Дубль на счету нападающего Романа Червенки, по две результативные передачи сделали Ондржей Каше и Давид Кемпф.
У норвежцев голами отметились Стиан Сольберг, Ноа Стеен и Эйрик Сальстен. Ассистентский дубль оформил Матса Цуккарелло, а Сольберг помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт голевой пас.
13 мая сборная Норвегии проведёт матч с Финляндией, а Чехия в тот же день сразится с Швейцарией.
США - Германия
Со счётом 6:1 победу одержала американская национальная команда.
Голами в составе победителей отметились Брэди Ткачук, Майкл Кесселринг, Люк Хьюз, Джонни Годро, Тревор Зеграс и Майки Эйссимонт.
Отметим, что американцы по ходу встречи потеряли основного голкипера Алекса Лайона, но это не помешало им выиграть.
Автором единственной заброшенной шайбы у немецкой команды стал Ясин Эхлиз.
13 мая сборная США сыграет с командой Словакии, а сборная Германии в тот же день проведёт матч против Швеции.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".
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