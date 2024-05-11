Чехия одержала вторую победу на ЧМ по хоккею, США победили в первый раз

Норвегия - Чехия

Сборная Чехии победила со счетом 6:3.

Шайбы в составе победителей забросили Ондржей Беранек, Матей Странски, Либор Гайек и Ондржей Палат. Дубль на счету нападающего Романа Червенки, по две результативные передачи сделали Ондржей Каше и Давид Кемпф.

У норвежцев голами отметились Стиан Сольберг, Ноа Стеен и Эйрик Сальстен. Ассистентский дубль оформил Матса Цуккарелло, а Сольберг помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт голевой пас.

13 мая сборная Норвегии проведёт матч с Финляндией, а Чехия в тот же день сразится с Швейцарией.

США - Германия

Со счётом 6:1 победу одержала американская национальная команда.

Голами в составе победителей отметились Брэди Ткачук, Майкл Кесселринг, Люк Хьюз, Джонни Годро, Тревор Зеграс и Майки Эйссимонт.

Отметим, что американцы по ходу встречи потеряли основного голкипера Алекса Лайона, но это не помешало им выиграть.

Автором единственной заброшенной шайбы у немецкой команды стал Ясин Эхлиз.

13 мая сборная США сыграет с командой Словакии, а сборная Германии в тот же день проведёт матч против Швеции.

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