Сборная Латвии с большим трудом обыграла Польшу

Сборная Латвии по хоккею стартовала на чемпионате мира с очень непростой победы над Польшей.
Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии в овертайме - 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 1:0).
Поляки уже на второй минуте первого периода нанесли опасный бросок по воротам Элвиса Мерзликина. Затем латвийские хоккеисты перехватили инициативу, но по-настоящему опасных моментов у польских ворот практически не было.
Счёт в матче был открыт довольно курьёзным образом - на 16-й минуте матча поляк Кшиштоф Мациас нанёс бросок от правого борта, шайба угодила в Маркуса Комулса и отрикошетила между щитков Мерзликина. После видеопросмотра судьи подтвердили, что шайба была заброшена по правилам.
Видео: Латвийские болельщики перед игрой в Остраве
Второй игровой отрезок активнее начали латвийские хоккеисты и уже на 3-й минуте сумели восстановить равновесие на табло - польский вратарь Джон Мюррей справился с броском Райвиса Ансонса, но первым на отскоке оказался Роберт Мамчицс, который поразил цель. Буквально в следующей атаке Каспар Даугавиньш мог забросить вторую шайбу, но поляков выручила штанга.
На 9-й минуте второго периода поляки вновь вышли вперёд, и снова не без помощи везения. На этот раз после дальнего броска Камиля Валеги шайбу угодила в конёк Мамчицса и отрикошетила в угол ворот Мерзликина.
В начале третьего периода сборная Латвии осталась в меньшинстве после удаления Оскара Батни, но, несмотря на это, практически сразу сумела сравнять счёт. Сборная Латвии провела контратаку, которую точным броском завершил Родриго Аболс.
На 8-й минуте третьего периода сборная Польши вновь вышла вперёд. Шайба после броска Дробиньски попала в Яниса Якса и отскочила к Кшиштофу Мациасу, который спокойно нанёс точный бросок.
Вскоре сборная Латвии сравняла счёт на табло - шайба оказалась в воротах сборной Польши, но арбитр сразу же показал, что гол не будет засчитан. Тренерский штаб сборной Латвии запросил видеоповтор и арбитры пришли к выводу, что шайба была заброшена по правилам (автором гола стал Каспар Даугавиньш).
Ещё немного спустя Рихард Букартс впервые в матче вывел сборную Латвии вперёд, но всего полторы минуты спустя Кристиан Дзюбиньски опять сделал счёт равным. Снова полякам на помощь пришёл рикошет - на этот раз шайба залетела в ворота от Кристапа Зиле.
В овертайме поляки могли вырвать победу, но сначала ворота сборной Латвии спас Мерзликин, а затем выручила перекладина. Победный гол сборной Латвии на счету Каспара Даугавиньша.
В следующем матче сборная Латвии сыграет с командой Франции. Игра состоится 12 мая в 17:20. Поляки в тот же день выйдут на лёд против сборной Швеции.
Австрия - Дания
В параллельном матче, который проходил в Праге, сборная Дании одержала крупную победу над командой Австрии - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Лауридсен, Фредерик Сторм, Феликс Шель и Йоахим Блихфельд, который оформил дубль. Единственная шайба австрийской сборной на счету Мануэля Ганаля.
В следующем матче австрийцы сыграют со Швейцарией, а сборная Дании померится силами с Канадой. Обе игры запланированы на 12 мая.
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