Сборная Латвии с большим трудом обыграла Польшу

В начале третьего периода сборная Латвии осталась в меньшинстве после удаления Оскара Батни, но, несмотря на это, практически сразу сумела сравнять счёт. Сборная Латвии провела контратаку, которую точным броском завершил Родриго Аболс.

На 8-й минуте третьего периода сборная Польши вновь вышла вперёд. Шайба после броска Дробиньски попала в Яниса Якса и отскочила к Кшиштофу Мациасу, который спокойно нанёс точный бросок.

Вскоре сборная Латвии сравняла счёт на табло - шайба оказалась в воротах сборной Польши, но арбитр сразу же показал, что гол не будет засчитан. Тренерский штаб сборной Латвии запросил видеоповтор и арбитры пришли к выводу, что шайба была заброшена по правилам (автором гола стал Каспар Даугавиньш).

Ещё немного спустя Рихард Букартс впервые в матче вывел сборную Латвии вперёд, но всего полторы минуты спустя Кристиан Дзюбиньски опять сделал счёт равным. Снова полякам на помощь пришёл рикошет - на этот раз шайба залетела в ворота от Кристапа Зиле.

В овертайме поляки могли вырвать победу, но сначала ворота сборной Латвии спас Мерзликин, а затем выручила перекладина. Победный гол сборной Латвии на счету Каспара Даугавиньша.

В следующем матче сборная Латвии сыграет с командой Франции. Игра состоится 12 мая в 17:20. Поляки в тот же день выйдут на лёд против сборной Швеции.

Австрия - Дания

В параллельном матче, который проходил в Праге, сборная Дании одержала крупную победу над командой Австрии - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Лауридсен, Фредерик Сторм, Феликс Шель и Йоахим Блихфельд, который оформил дубль. Единственная шайба австрийской сборной на счету Мануэля Ганаля.

В следующем матче австрийцы сыграют со Швейцарией, а сборная Дании померится силами с Канадой. Обе игры запланированы на 12 мая.