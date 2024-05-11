Главное за 11 мая Первый матч сборной Латвии, скандал на "Евровидении" и северное сияние

Сотни нарвитян подпевали участникам пропагандистского шоу, которое было организовано на российском берегу. Многие аплодировали, когда ведущий концерта поздравлял Эстонию с днем Победы. За этим наблюдал известный кинодокументалист Виталий Манский, а потом поделился впечатлениями с Rus.Postimees.

Индустрия красоты - один из рынков, немалая доля которого находится в "серой зоне". На дому, мимо кассы, предлагают не только услуги парикмахеров и маникюра, но и серьезные процедуры - наклеивают ресницы, увеличивают губы, проводят лазерную эпиляцию и т. п.: в антисанитарных условиях, нередко не имея образования и сертификатов, не регистрируя коммерческую деятельность.

Китайский руководитель Си Цзиньпин навестил Европу после пятилетнего отсутствия. Его визит показал, как радикально изменился мир за это короткое время и как далеко разошлись Запад и Восток после нападения России на Украину.

Историю пишут победители - если битва завершилась в твою пользу, о некоторых промахах можно постараться не рассказывать, забыть или вообще засекретить их. Именно это произошло в конце Второй мировой войны с немецким "Титаником" - роскошным лайнером "Кап Аркона", судьба которого оказалась даже более трагичной, чем у его британского предшественника. Тысячи измученных, доведенных до отчаяния людей, среди которых были и латыши, погибли у побережья Балтийского моря, но об этом не пишут в учебниках истории. В этой истории еще много неизвестного, спрятанного под грифом секретности.