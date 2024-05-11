Главное за 11 мая Первый матч сборной Латвии, скандал на "Евровидении" и северное сияние

Первая победа на Чемпионате мира по хоккею, невероятное северное сияние в Латвии и исторический скандал на "Евровидении". Обо всем этом и о других новостях за 11 мая можно прочитать в ежедневном новостном дайджесте от RUS TVNET!
Новости Латвии:
Сборная Латвии по хоккею с очень непростой победы над Польшей стартовала на чемпионате мира.
Вечером в пятницу, 10 мая, жители Латвии стали свидетелями северного сияния, свидетельствуют фотографии, присланные Apollo.lv очевидцем.
На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в столицах всех стран Балтии снизились, свидетельствуют данные агентства LETA.
Вечером в четверг, 9 мая, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов о двух пожарах в рижском микрорайоне Гризинькалнс, на улицах Звайгжню и Лабораторияс. Оба здания располагались близко друг к другу, сообщает программа Degpunktā.
На прошлой неделе самолет совершил вынужденную посадку на таллиннском шоссе недалеко от Адажи. Инцидент вызвал всеобщее внимание, и полиция возбудила дело об административном правонарушении, сообщает программа Zebra.
За рубежом:
Представитель Нидерландов Йост Клейн не примет участие в финале конкурса "Евровидение" в этом году, сказано в официальном заявлении Европейского вещательного союза (EBU).
Представитель Нидерландов Йост Клейн не принял участие в репетиции финала конкурса песни "Евровидение" из-за "инцидента". По информации шведской телерадиокомпании SVT, 9 мая между Клейном и фотографом произошло физическое противостояние. Шведская полиция начала расследование инцидента, сообщает Eurovision World.
Голландский артист Йост Клейн в этом году в финале песенного конкурса "Евровидение" участвовать не будет, сообщается в официальном заявлении Европейского вещательного объединения (EBU). Нидерландский вещательный союз радио и телевидения AVROTROS считает это решение несоразмерным. Голландские СМИ и фанаты по всему миру также выразили свое мнение, сообщает Apollo.lv.
В субботу во второй половине дня во время последней генеральной репетиции финала произошел очередной сбой. Одна из самых колоритных личностей "Евровидения" - восходящая звезда Ирландии, ведьма, небинарная персона Bambie Thug - на сцену не вышли (Bambie Thug использует местоимение "они" (they/them), сообщает литовское общественное СМИ lrt.lt.
Через день после того, как российские войска начали наземное наступление в Харьковской области Украины, сотни людей были эвакуированы подальше от российской границы, сообщил в субботу, 11 мая, глава Харьковской области Олег Синегубов
Через неделю, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский бой века в супертяжелом весе. Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира. Какой будет гонорар у украинского и британского боксеров?
Интересное чтиво:
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