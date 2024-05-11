В Германии предлагают сбивать дроны РФ над Украиной силами НАТО

Аргументы сторонников использования сил ПВО НАТО для защиты Украины

Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) из партии "зеленых" считает правильным "расположить системы противовоздушной обороны на границах соседних (с Украиной. - Ред.) государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины".

Похожее мнение разделяет ее коллега по партии Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). "Воздушную оборону Украины с территории Польши и Румынии не стоит исключать в долгосрочной перспективе", - приводит его слова газета FAZ. Между тем пока об этом "речь не идет", уточняет политик. Сейчас, с точки зрения Хофрайтера, для Запада главное "значительно увеличить" поставки вооружений и боеприпасов для самой Украины.

Со своей стороны депутат СвДП Маркус Фабер (Marcus Faber) указывает, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому необходимо гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе. "При таких условиях я считаю это (задействование западных систем ПВО для защиты неба над Украиной. - Ред.) возможным", - говорит он.

За уничтожение российских "беспилотных летающих аппаратов" над Украиной западными системами ПВО выступает и депутат оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт", - аргументирует он. Как утверждает Кизеветтер, пример Израиля, которому в апреле силы США, Франции и Великобритании помогли отразить масштабную воздушнуюатаку Ирана, говорит о том, что в подобной ситуации государства, оказавшие помощь, не становятся автоматически сторонами конфликта.

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