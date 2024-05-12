В Эстонии пенсионерка, продавшая свой дом за 68 000 евро, так и не увидела денег

Как-то раз герою сегодняшнего сюжета Kuuuurija, Калле, позвонил знакомый маклер , который знал, что у него есть небольшая квартира на окраине Тарту: для сдачи в аренду. Маклер спросил, свободна ли она, поскольку его пожилая клиентка ищет жилье.

Раньше у 86-летней Майе был дом неподалеку от Тарту, в Ляэнисте рядом с Вынну. Прошлым летом она продала его, и тогда же с Калле связался маклер, продавший тот дом. Поскольку Майе срочно нуждалась в жилье и произвела на Калле приятное впечатление, они быстро заключили договор и старушка заселилась в его квартиру.