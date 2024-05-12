Обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. Сообщается, что Рухнули все десять этажей.

Позже произошло вторичное обрушение дома и обрушился и фрагмент крыши дома.

Местные службы спасения говорят, что пострадали не меньше 20 человек. Среди них трое спасателей, которые разбирали конструкции дома, когда произошло повторное обрушение.

В МЧС России заявили, из-под завалов были спасены 16 человек. В настоящее время в здании продолжаются спасательные работы.

Как утверждает Геннадий Гладкова, обрушение было вызвано прямым попаданием снаряда, запущенного с украинской территории. Незадолго до инцидента в городе было объявлено предупреждение о ракетной атаке.

В свою очередь в Минобороны России заявили, что здание получило повреждения после попадания фрагментов сбитой украинской ракеты.

В Минобороны России утверждают, что 12 мая в 11:40 в направлении Белгорода был выпущен снаряд реактивного комплекса "Точка-У", а также снаряды реактивной системы залпового огня РСЗО "Ольха" и "РМ-70 Вампир".

Системы ПВО сбили шесть снарядов "Точка-У", четыре снаряда "РМ-70 Вампир" и две ракеты РСЗО "Ольха".

Независимого подтверждения этой информации пока нет. Украинские официальные лица пока не комментировали эту ситуацию.

Видео с улицы Щорса в Белгороде, где обрушился подъезд.



Видео: телеграм-канал «Жесть Белгород». https://t.co/oyIwzm10k7 — Лентач (@oldLentach) May 12, 2024

Несколько человек спасли из-под завалов рухнувшего дома в Белгороде



На месте обрушившегося подъезда по улице Щорса работают спасатели. Судя по кадрам с места ЧП, несколько человек спасли из-под завалов. Туда уже выехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил,… pic.twitter.com/ZzplF0U7pn — ЭХО (@echofm_online) May 12, 2024

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