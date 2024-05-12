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Видео ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам в глубине РФ

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter"/@igorsushko

Главное разведывательное управление Минобороны Украины организовало атаки на три энергетических объекта и военные объекты на территории России, сообщает информационное агентство "УНИАН" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Атакам подверглись Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области, нефтеперерабатывающий завод "Калуганефтепродукт" в Калужской области и Новолипецкий металлург в Липецкой области.

После удара беспилотника на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем Лукойлу, возник пожар и было повреждено оборудование. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. В феврале и апреле по нему также наносили удары украинские беспилотники.

Сообщений о каком-либо ущербе, нанесенном в результате ударов по заводу "Калуганефтепродукт" и металлургическому комбинату в Липецкой области, не поступало. Эти объекты и раньше подвергались атакам украинских беспилотников.

Пострадали и военные объекты. Все три нападения организовало Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

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