Видео ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам в глубине РФ

Атакам подверглись Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области, нефтеперерабатывающий завод "Калуганефтепродукт" в Калужской области и Новолипецкий металлург в Липецкой области.

После удара беспилотника на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем Лукойлу, возник пожар и было повреждено оборудование. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. В феврале и апреле по нему также наносили удары украинские беспилотники.

Сообщений о каком-либо ущербе, нанесенном в результате ударов по заводу "Калуганефтепродукт" и металлургическому комбинату в Липецкой области, не поступало. Эти объекты и раньше подвергались атакам украинских беспилотников.

⚡️ UAVs attacked an oil refinery in Russia's Volgograd region



Propaganda media reported that after the strike, a heavy fire broke out. pic.twitter.com/PO0kWg9NV9 — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2024

Пострадали и военные объекты. Все три нападения организовало Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

Overnight, Ukrainian UAVs attacked an oil refinery in the Volgograd region. A fire started there. Also in the Lipetsk region, an industrial area was targeted. pic.twitter.com/HFU22krl9O — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 12, 2024

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