Словакия и Финляндия одержали разгромные победы на ЧМ по хоккею

Финляндия - Великобритания

Встреча состоялась в Праге на стадионе "О2-Арена" и завершилась со счётом 8:0 (1:0, 5:0, 2:0) в пользу сборной Финляндии.

Нападающий финской сборной Оливер Капанен стал автором хет-трика. Ещё по голу забили Ессе Пульюярви, Ере Иннала, Юусо Риикола, Олли Мяяття и Микко Лехтонен.

Финляндия одержала первую победу в группе "А". В первом матче финские хоккеисты по буллитам уступили сборной Чехии (0:1). Сборная Великобритании проиграла второй свой матч на турнире. В первой встрече британские хоккеисты уступили сборной Канады со счётом 2:4.

Словакия - Казахстан

Уверенную победу одержала также Словакия, которая в Остраве обыграла Казахстан - 6:2 (3:0, 1:1, 2:1).

Голами в составе победителей отметились Мартин Фашко-Рудаш, Матуш Сукель, Либор Гудачек, Лукаш Цингел и Мартин Поспишил, оформивший дубль. За Казахстан забили Алихан Асетов и Алихан Омирбеков.

Словакия одержала первую победу на групповом этапе, а сборная Казахстана потерпела первое поражение после победы в прошлом матче над Францией со счётом 3:1.

13 мая словаки сыграют против США, казахстанцам днем позже будет противостоять Латвия.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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