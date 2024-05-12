Вторая победа! Сборная Латвии в овертайме обыграла Францию

Матч близился к завершению, но за три минуты до конца основного времени Пьер-Эдуар Белльмар снова восстановил равновесие на табло и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время обе команды имели возможность отличиться, но гол случился буквально за секунду до конца овертайма - Даугавиньш обокрал соперника, оказался один перед воротами и бросил в верхний угол. Таким образом, капитан латвийской сборной во втором матче подряд принёс команде победу в овертайме.

В следующем матче сборная Латвии сыграет с командой Казахстана. Игра состоится 14 мая в 17:20. Французы в тот же день выйдут на лёд против сборной Польши.

Дания - Канада

В параллельном матче, который проходил в Праге, сборная Канады одержала крупную победу над командой Дании - 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).

В составе победителей самым результативным игроком стал 18-летний нападающий Коннор Бедард. Он оформил дубль и сделал результативную передачу. Также голами отметились Доусон Мерсер, Пьер-Люк Дюбуа и Дилан Козенс. Единственный гол у датчан забил Кристиан Вайсе Матиасен.

Сборная Канады после двух матчей возглавила таблицу группы А, набрав шесть очков. Дания идёт пятой с тремя баллами.