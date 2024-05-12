Вторая победа! Сборная Латвии в овертайме обыграла Францию

Сборная Латвии по хоккею одержала победу над Францией во втором матче на чемпионате мира.
Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии в овертайме - 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).
В первом периоде латвийские хоккеисты были активнее и имели больше возможностей открыть счёт. Переломной стала 16-я минута, когда Оскар Батня ударил соперника клюшкой и был удалён до конца матча. Французы практически сразу же воспользовались численным перевесом - Стефан Да Коста нанёс сильный бросок, шайба попала в спину Роберту Мамчицу и влетела в угол ворот Элвиса Мерзликина.
Во втором периоде командам не удалось поразить ворота друг друга. Дважды подопечные Харийса Витолиньша получали возможность играть в большинстве, но подводила реализация.
Спустя 3 минуты после начала третьего периода Родриго Аболс сравнял счёт - Ральф Фрейбергс отдал шикарную передачу от синей линии, а Аболсу у ворот оставалось только подставить клюшку.
В середине третьего периода Гюго Галле жёстко нарушил правила на Янисе Яксе, за что был удалён до конца игры. В численном большинстве латвийской сборной наконец удалось выйти вперёд - Каспар Даугавиньш начал атаку и нанёс сильный бросок, шайба угодила в штангу, а на отскоке первым оказался Роберт Букартс, который был точен.
Матч близился к завершению, но за три минуты до конца основного времени Пьер-Эдуар Белльмар снова восстановил равновесие на табло и перевёл игру в овертайм.
В дополнительное время обе команды имели возможность отличиться, но гол случился буквально за секунду до конца овертайма - Даугавиньш обокрал соперника, оказался один перед воротами и бросил в верхний угол. Таким образом, капитан латвийской сборной во втором матче подряд принёс команде победу в овертайме.
В следующем матче сборная Латвии сыграет с командой Казахстана. Игра состоится 14 мая в 17:20. Французы в тот же день выйдут на лёд против сборной Польши.
Дания - Канада
В параллельном матче, который проходил в Праге, сборная Канады одержала крупную победу над командой Дании - 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).
В составе победителей самым результативным игроком стал 18-летний нападающий Коннор Бедард. Он оформил дубль и сделал результативную передачу. Также голами отметились Доусон Мерсер, Пьер-Люк Дюбуа и Дилан Козенс. Единственный гол у датчан забил Кристиан Вайсе Матиасен.
Сборная Канады после двух матчей возглавила таблицу группы А, набрав шесть очков. Дания идёт пятой с тремя баллами.
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