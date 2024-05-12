НАТО на учениях отрабатывает быструю переброску подкреплений в Эстонию

Воздушно-десантные войска Великобритании на учениях Swift Response тренировались быстро перебрасывать дополнительные силы для обороны Эстонии.

В пятницу и субботу на аэродроме Нурмси прошли учения по отработке передислокации дополнительных сил в условиях боевых действий.

"Мы тренировались оперативно перебрасывать силы из Соединенного Королевства в Эстонию", - сказал командир 16-й десантной бригады армии Великобритании, бригадный генерал Марк Берри.

Учения Swift Response являются частью маневров Kevadtorm («Весенний шторм»), которые, в свою очередь, являются частью учебного цикла НАТО Steadfast Defender 2024.

Великобритания возглавляет расположенную в Эстонии многонациональную боевую группу усиленного присутствия НАТО.

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