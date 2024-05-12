Сборная Латвии по хоккею второй день подряд заставляет нервничать всех своих болельщиков, но вырывает победу. Закончился конкурс "Евровидение", в котором победил представитель Швейцарии. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 12 мая ⟩ Вторая победа сборной Латвии, результаты "Евровидения" и обрушение дома в Белгороде
Новости Латвии:
Сборная Латвии по хоккею одержала победу над Францией во втором матче на чемпионате мира.
В субботу, 11 мая, около нескольких тысяч латвийских хоккейных болельщиков собрались в чешской Остраве и устроили небольшое шествие перед первой игрой сборной Латвии на чемпионате мира.
На чемпионате мира нет слабых соперников, заявил в субботу, 11 мая, в беседе с журналистами главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш после тяжелой победы над сборной Польши.
Пенсионеры надеются, что решение о введении базовых пенсий будет включено в политическую повестку дня как можно скорее, говорит объединение "Ассоциация сообществ пожилых людей Латвии" (LSKA).
30 апреля 2024 года в 11:40 жители окрестностей Лиепаи почувствовали вибрации землетрясения. Согласно данным наблюдательной станции Слитере - в Латвии произошло сейсмическое событие. О частоте землетрясений в регионе, их силе и способе замеров TVNET+ поинтересовался у Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
11 мая в Мальмё (Швеция) прошел финал 68-го международного конкурса "Евровидение". В этом году победу одержала Швейцария - Немо (Nemo) с 591 баллом от жюри и зрителей. На втором месте - Хорватия (547), а на третьем - Украина (453).
Победитель 68-го международного конкурса песни "Евровидение" Немо, представлявший Швейцарию, случайно разбил кубок, который ему вручили после победы.
В ходе учений Kevadtorm эстонские военные отрабатывали вместе с британскими воздушно-десантными войсками размещение подразделений союзных войск в Эстонии в условиях военных действий, сообщает Rus.Postimees.
Утром 12 мая губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что в результате интенсивного обстрела в Белгороде обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома.
Главное разведывательное управление Минобороны Украины организовало атаки на три энергетических объекта и военные объекты на территории России, сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.
В воскресенье, 12 мая, в крупном торговом центре в Варшаве вспыхнул пожар, пламя охватило 80% его площади, сообщили в пожарной части.
Интересное чтиво:
Я, не пропуская, смотрю "Евровидение" с 2002 года. И не каждый год конкурс радует меня хитами. Далеко не каждый раз я совпадаю со мнением зрителей (на самом деле чаще не совпадаю). И никуда в "Евровидении" не уйти от скандалов, политики и прочих неприятностей. Но в этом году конкурс оставил особенно неприятное впечатление.
В субботу, 11 мая, латвийский исполнитель Донc под 11-м номером исполнил на большой сцене "Евровидения" песню Hollow. Вот что говорят пользователи соцсетей о его выступлении!
Земессардзе - часть Национальных вооруженных сил, в которых могут служить граждане Латвийской Республики в возрасте от 18 до 60 лет. Чтобы вступить в Земессардзе, кандидаты должны пройти проверку здоровья, в которую какое-то время среди прочего было включено и требование для женщин получить справку от гинеколога. Теперь это требование отменено.
Лекарственный препарат Ozempic, популярный у желающих похудеть без усилий, оказался в центре скандала в США. Люди жалуются на серьезные побочки, а судебных исков уже выдвинуто свыше 50, пишут зарубежные издания. TVNET+ разобрался в вопросе и получил комментарии регулятора.
В сегодняшнем выпуске передачи Kuuuurija мы поговорим о том, как иногда совершенно посторонний человек может заметить вопиющую несправедливость, допущенную по отношению к другому его родственниками.
В 2011 году команда шведских исследователей наткнулась в Балтийском море на что-то очень необычное - вместо затонувшего корабля они обнаружили конусовидный предмет, который был больше похож не на остов, а на хорошо известный космический корабль из фильма "Звездные войны". Последовало множество теорий, спекуляций и догадок, но каковы официальные ответы?
Тиктокер Дзинтра Озолниеце говорит о наготе просто: "Мне нравится быть обнаженной!".
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