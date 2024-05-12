Главное за 12 мая Вторая победа сборной Латвии, результаты "Евровидения" и обрушение дома в Белгороде

Победитель 68-го международного конкурса песни "Евровидение" Немо, представлявший Швейцарию, случайно разбил кубок, который ему вручили после победы.

В ходе учений Kevadtorm эстонские военные отрабатывали вместе с британскими воздушно-десантными войсками размещение подразделений союзных войск в Эстонии в условиях военных действий, сообщает Rus.Postimees.

Утром 12 мая губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что в результате интенсивного обстрела в Белгороде обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины организовало атаки на три энергетических объекта и военные объекты на территории России, сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

В воскресенье, 12 мая, в крупном торговом центре в Варшаве вспыхнул пожар, пламя охватило 80% его площади, сообщили в пожарной части.

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Я, не пропуская, смотрю "Евровидение" с 2002 года. И не каждый год конкурс радует меня хитами. Далеко не каждый раз я совпадаю со мнением зрителей (на самом деле чаще не совпадаю). И никуда в "Евровидении" не уйти от скандалов, политики и прочих неприятностей. Но в этом году конкурс оставил особенно неприятное впечатление.

В субботу, 11 мая, латвийский исполнитель Донc под 11-м номером исполнил на большой сцене "Евровидения" песню Hollow. Вот что говорят пользователи соцсетей о его выступлении!