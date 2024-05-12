Видео Через Латвию планируют перевозить урановую руду из Узбекистана

Пока санкции приостановили значительную часть транзита, они также открыли возможности для перевозки новых товаров. Через Рижский порт в этом году предполагается везти урановый торф из Узбекистана во Францию. Участвующие предприятия еще должны получить разрешения служб безопасности и охраны окружающей среды, но непреодолимый риск заключается в том, что уран планируется провозить через территорию России.
С момента вторжения России в Украину угроза ядерной войны помогла агрессору затормозить помощь западных стран. Угроза касается как применения ядерного оружия, так и развязывания ядерной катастрофы с использованием украинских АЭС в Чернобыле и Запорожье. Однако вплоть до весны этого года к принадлежащему российскому государству ядерному энергетическому предприятию "Росатом" никакие санкции не применялись.
Россия является одним из крупнейших поставщиков ядерного топлива и его сырья как для Европы, так и для США. Но на прошлой неделе США сделали первый шаг к санкционированию российской атомной отрасли - запретили импорт обогащенного урана. Европа рассматривает возможность последовать этому примеру. Это означает, что европейская атомная отрасль должна увеличить свои мощности по обогащению урана и искать новых поставщиков сырья, чтобы снизить зависимость этой отрасли от России. В латвийские учреждения предоставлен план ввоза урановой руды из Узбекистана во Францию через Латвию.
Даце Шатровска, директор Центра радиационной безопасности Государственной службы среды:
"Есть эта радиоактивность, из-за чего и должны быть получены наши лицензии. Этот груз есть и в списке опасных грузов 7-го класса - радиоактивных материалов. Это концентрат урановой руды. Это натуральный материал. Сначала получается урановая руда, затем ее измельчают, химически обрабатывают, сушат. Получается оксид урана. А далее его берут, транспортируют, обогащают и используют для производства ядерного топлива, которое применяется на атомных электростанциях для выработки энергии".
В центре подчеркивают, что радиоактивность у этого материала низкая, однако его транспортировка регулируется международными правилами. Концентрат должен перевозиться в специальных опечатанных бочках, которые помещаются в контейнер. Примерно раз в месяц предполагается везти 30 таких контейнеров.
Для получения лицензий люди, занимающиеся транспортировкой, должны быть обучены действиям в случае аварий. Лицензию еще не запросил LDz Cargo, который будет возить груз по железной дороге, но ее уже получил "Рижский универсальный терминал", который перегрузит его на судно. Заявку подало и дочернее предприятие французского морского перевозчика в Латвии CMA CGM LATVIA. Всю транзитную цепочку вместе организует экспедитор Railway Logistics Service.
Ансис Зелтиньш, управляющий Рижским свободным портом:
"С нашей стороны опасений нет. О самом процессе порт информирован. Это не груз, который можно двигать лопатой, но с другой стороны, он не слишком специфичен, если не считать того, что он имеет гораздо большее стратегическое значение, стратегический интерес".
Уран придет из предприятия Узбекистана NAVOIYURAN, а конечной целью является Франция. Сообщения в СМИ свидетельствуют о том, что французская ядерная энергетическая компания Orano в прошлом году объявила о многомиллионных инвестициях в добычу урана в Узбекистане, однако компания в течение этой недели не подтвердила, является ли она конечной целью планируемого концентрата урановой руды.
Айнар Латковскис, председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности ("Новое Единство"): "Этот и подобные вопросы всегда находятся под пристальным вниманием органов безопасности, и в случае необходимости они информируют и комиссию Сейма. Учитывая геополитическую ситуацию, прежде всего, это наша безопасность. В конце концов, груз, по вашим словам, пройдет по территории Российской Федерации".
NP: Тогда вопрос в том, не произойдет ли что-то с этой рудой на территории России?
- В том числе.
Служба госбезопасности считает, что все перевозки через Россию связаны с высоким риском нарушения санкций. Однако служба также подчеркивает, что пока импортировать урановую руду из России в Европу не запрещено. Исключение составляет только сырье с оккупированных территорий Украины.
Служба государственной безопасности
По оценке Службы госбезопасности (VDD), любые виды грузоперевозок через Россию связаны с высоким риском нарушения санкций Евросоюза (ЕС). В нынешних условиях любую сделку, совершаемую со странами СНГ, следует тщательно оценивать, чтобы убедиться, что она не используется в качестве прикрытия для обхода санкций. В то же время изучение таких сделок и перевозок сложно, так как вовлечены страны, в которых санкции ЕС не являются обязательными.
Сейчас санкции ЕС не содержат запрета на импорт урановой руды из России. Согласно регламентам ЕС, сейчас импортировать руду любого вида, в том числе урана, запрещено исключительно с оккупированных территорий Украины: Севастополя, Крыма, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья (Регулы 692/2014 и 2022/263).
По мнению службы, не исключаются попытки ввоза руды такого происхождения в Латвию, например, с использованием поддельных сопроводительных документов, в которых для указано другое, соответствующее требованиям санкционного режима ЕС место происхождения руды.
В VDD обращают внимание, что контроль за импортом товаров осуществляет таможня, которая имеет определенные процедуры и методы для проверки происхождения товаров. Учитывая упомянутое, с вопросами в связи с проверкой происхождения товаров призываем обращаться в Таможенное управление Службы госдоходов (VID). Дополнительно обращаем внимание, что выявление попыток ввоза попавших под санкции товаров входит в компетенцию управления налоговой и таможенной полиции VID.
В прошлом году Центр радиационной безопасности дал консультации компаниям, которые также интересовались перевозками урановой руды из Казахстана.
Видео: сюжет Nekā personīga
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