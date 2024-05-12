Видео Через Латвию планируют перевозить урановую руду из Узбекистана

NP: Тогда вопрос в том, не произойдет ли что-то с этой рудой на территории России?

- В том числе.

Служба госбезопасности считает, что все перевозки через Россию связаны с высоким риском нарушения санкций. Однако служба также подчеркивает, что пока импортировать урановую руду из России в Европу не запрещено. Исключение составляет только сырье с оккупированных территорий Украины.

Служба государственной безопасности

По оценке Службы госбезопасности (VDD), любые виды грузоперевозок через Россию связаны с высоким риском нарушения санкций Евросоюза (ЕС). В нынешних условиях любую сделку, совершаемую со странами СНГ, следует тщательно оценивать, чтобы убедиться, что она не используется в качестве прикрытия для обхода санкций. В то же время изучение таких сделок и перевозок сложно, так как вовлечены страны, в которых санкции ЕС не являются обязательными.

Сейчас санкции ЕС не содержат запрета на импорт урановой руды из России. Согласно регламентам ЕС, сейчас импортировать руду любого вида, в том числе урана, запрещено исключительно с оккупированных территорий Украины: Севастополя, Крыма, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья (Регулы 692/2014 и 2022/263).

По мнению службы, не исключаются попытки ввоза руды такого происхождения в Латвию, например, с использованием поддельных сопроводительных документов, в которых для указано другое, соответствующее требованиям санкционного режима ЕС место происхождения руды.

В VDD обращают внимание, что контроль за импортом товаров осуществляет таможня, которая имеет определенные процедуры и методы для проверки происхождения товаров. Учитывая упомянутое, с вопросами в связи с проверкой происхождения товаров призываем обращаться в Таможенное управление Службы госдоходов (VID). Дополнительно обращаем внимание, что выявление попыток ввоза попавших под санкции товаров входит в компетенцию управления налоговой и таможенной полиции VID.

В прошлом году Центр радиационной безопасности дал консультации компаниям, которые также интересовались перевозками урановой руды из Казахстана.

Видео: сюжет Nekā personīga

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!