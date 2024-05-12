Австрия и Швейцария выдали самый результативный матч ЧМ-2024

Австрия - Швейцария

Швейцария в концовке встречил вырвала победу у Австрии в самом результативном матче чемпионата мира 2024 года - 6:5 (1:2, 3:2, 2:1).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кен Егер и Роман Йози (дубль) и Нико Хишир (хет-трик). У австрийцев дубль оформил Лукас Хаудум.

Швейцарцы с шестью баллами после двух стартовых туров сейчас идут на втором месте в турнирной таблице группы А. Команда Австрии (0) занимает 6-ю строчку.

Швеция - Польша

В Остраве сборная Швеции обыграла команду Польши со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Юханссон, Лукас Рэймонд, Андре Бураковски и Эрик Карлссон, ставший самым результативным хоккеистом матча. На его счету дубль и одна результативная передача. Автором единственного гола Польши стал Алан Лищарчик.

Шведы одержали вторую подряд победу на турнире, в то время как поляки потерпели второе подряд поражение. Отметим, что в первом туре "Тре Крунур" также забили пять голов, обыграв команду США (5:2).

Швеция набрала шесть очков и возглавляет группу "В". Польша с одним очком занимает последнее место.

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