Видео Шилов побил свой рекорд карьеры в НХЛ; "Кэнакс" в захватывающем матче обыграли "Ойлерз"

"Кэнакс" на выезде со счетом 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) переиграли "Эдмонтон Ойлерз" и вышли в серии до четырех побед вперед 2:1.

Впервые в истории игрока НХЛ по воротам Шилова было нанесено более 40 бросков.

До сих пор рекордом Шилова в НХЛ было 37 отраженных бросков (из 39), однако в этом матче он отразил 42 из 45 бросков (93,3%).

Больше всего работы у Шилова было в третьем периоде, когда по его воротам было нанесено 22 броска (отразил 21). "Кэнакс" на другом конце площадки ответили лишь тремя бросками.

Шилов был признан второй звездой матча или вторым лучшим игроком. Первой звездой матча был признан форвард "Кэнакс" Брок Бесер, который забил два гола и отдал одну результативную передачу (2+1).

В рядах победителей две шайбы забросил Элиас Линдхольм.

В воротах "Ойлерз" Стюарт Скиннер отразил 11 из 15 бросков (73,3%), а его коллега Келвин Пикард в третьем периоде справился с тремя бросками (100%).

Блюгер провел на площадке 14 минут и 33 секунды, выполнил пять силовых приемов, выиграл шесть из восьми вбрасываний и завершил матч с коэффициентом полезности -1.

В этом сезоне в плей-офф НХЛ 23-летний Шилов в шести матчах одержал четыре победы - две против "Ойлерз" и две в первом круге против "Нэшвилл Предаторз".

На старте розыгрыша кубка Стэнли Шилов был третьим вратарем "Кэнакс" на крайний случай, который и наступил, так как первый номер Тетчер Демко и резервист Кейси Десмит получили травмы.

Демко продолжает восстанавливаться после травмы, а Десмит теперь - резервный вратарь, пока Шилов находится на льду.

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