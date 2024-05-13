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Генштаб ВСУ: армия РФ имеет тактический успех в боях за Волчанск в Харьковской области

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Раненый украинский солдат
Раненый украинский солдат Фото: Reuters/ScanPix

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что ситуация в Харьковской области сложная и российская армия имеет тактический успех в боях за город Волчанск, сообщает ВВС.

"На Харьковском направлении оперативная ситуация по-прежнему сложная и динамически меняющейся. Идут бои за приграничный город Волчанск. Противник привлек значительные силы для наступления на город - до пяти батальонов, и не считается с потерями", - говорится в сообщении генштаба.

Генштаб отмечает, что за последние сутки в боях на этом направлении российская армия потеряла более 100 человек.

Кроме того, генштаб сообщил, что ВСУ осуществляют оборонительные мероприятия и используют беспилотники для разведки и точных ударов.

"Продолжается размещение резервов для стабилизации ситуации. Ставя перед войсками задачи, одним из главных приоритетов является сохранение жизней наших солдат", - сообщил генштаб.

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