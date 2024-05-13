Финляндия победила Норвегию и возглавила свою группу

Норвегия - Финляндия

Сборная Финляндии в Праге на стадионе "О2-Арена" уверенно обыграла Норвегию - 4:1 (2:0, 2;1, 0:0).

В составе выигравшей команды дубль оформили Оливер Капанен и Артту Хюрю. Автором единственной заброшенной шайбы норвежцев стал Макс Крогдаль.

Финляндия набрала 7 очков и возглавила турнирную таблицу группы "А". Норвегия проиграла все три матча в рамках мирового первенства и без набранных баллов занимает седьмое место.

В следующей игре ЧМ-2024 Финляндия 16 мая встретится с командой Австрии, а Норвегия 14 мая сыграет со сборной Дании.

США - Словакия

В параллельном матче, который проходил в Остраве, сборная США в овертайме уступила Словакии - 4:5 (0:2, 1:2, 3:0, 0:1).

В первом периоде словацкие хоккеисты забросили две безответные шайбы усилиями Милоша Келемена и Либора Гудачека. Во второй 20-минутке американцы отыграли один гол, когда в начале периода отличился Мэттью Болди. Однако словаки затем забросили ещё две шайбы благодаря усилиям Симона Немеца и Патрика Коха. В заключительном периоде американцы смогли забросить три шайбы и сравнять счёт на табло - авторами голов стали Шейн Пинто, Брэйди Ткачук и Люк Хьюз. В овертайме Милош Келемен забросил победную шайбу в ворота США.

Таким образом, Словакия набрала 5 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы "В", у США - четвёртая строчка и четыре балла.

В матче четвёртого тура Словакия сыграет с командой Польши, а сборная США встретится с Францией. Обе игры состоятся в среду, 15 мая.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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