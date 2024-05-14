Сборная Швейцарии по буллитам победила Чехию

Швейцария - Чехия

В очередном матче в рамках группового этапа чемпионата мира сборная Чехии в серии буллитов уступила Швейцарии - 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1).

В основное время матча команды не смогли выявить победителя - 1:1. На 14-й минуте Кевин Фиала вывел швейцарцев вперед, однако на 35-й Матей Странски помог чехам отыграться. В овертайме зрители также не увидели голов, а по буллитам победу одержала сборная Швейцарии - автором победного гола стал Филипп Курашёв.

Сборная Швейцарии с восемью очками возглавила турнирную таблицу группы "А". Чехия с шестью баллами находится на четвёртой строчке.

В следующем матче швейцарцы 15 мая сыграют с командой Великобритании. Чехи днём в этот же день встретятся со сборной Дании.

Германия - Швеция

Сборная Швеции разгромила команду Германии. Встреча группы "B", состоявшаяся в Остраве, завершилась со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).

В составе победителей шайбы забросили Эрик Карлссон, Маркус Петтерссон, Виктор Олофссон, Карл Грундстрем, Андре Бураковски и Исак Лундестрем. У немцев отличился Лео Пфёдерль.

Сборная Швеции выиграла третий матч на ЧМ-2024 и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу своей группы. Германия с тремя баллами находится на шестой строчке.

В следующем матче шведы 16 мая сыграют с командой Казахстана, а Германия днём ранее встретится со сборной Латвии.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!