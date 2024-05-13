ВИДЕО Остапенко вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

Остапенко, занимающая десятое место в рейтинге WTA и посеянная на турнире под 9-м номером, обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (47-е место в рейтинге WTA) со счетом 6-4, 5-7, 6-1.

Наша спортсменка реализовала девять брейк-пойнтов из 19, сделала один эйс и допустила шесть двойных ошибок. Испанка допустила четыре двойные ошибки, реализовала семь брейк-пойнтов из 14 заработанных и за весь матч не сделала ни одной подачи навылет.

В следующем круге турнира первая ракетка Латвии сыграет со 120-й ракеткой мира Ребеккой Шрамковой из Словении.



Остапенко за свою карьеру выиграла восемь турниров WTA в одиночном разряде, два из которых - в этом году. В январе она победила на турнире серии WTA 500 в Аделаиде, а в феврале - на турнире серии WTA 500 в Линце.

На счету Соррибес-Тормо два титула победителя WTA 250 (оба - на кортах с твердым покрытием), выигранные в 2021 и 2023 годах.