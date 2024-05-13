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Фото Украина эвакуирует мирных жителей из приграничной Харьковской области

rus.tvnet.lv
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Эвакуация мирных жителей в Украине
Эвакуация мирных жителей в Украине Фото: AFP/SCANPIX

С тех пор как Россия начала наступление через границу в Харьковской области, Украина эвакуировала несколько тысяч мирных жителей из приграничных населенных пунктов, которые Россия обстреливает и пытается захватить.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье сообщила, что эвакуировано более 4500 мирных жителей.

Людей эвакуируют из населенных пунктов в Богодуховском, Чугуевском и Харьковском районах.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье признал, что ситуация в Харьковской области сложная и динамически меняющаяся.

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