Фото Украина эвакуирует мирных жителей из приграничной Харьковской области

С тех пор как Россия начала наступление через границу в Харьковской области, Украина эвакуировала несколько тысяч мирных жителей из приграничных населенных пунктов, которые Россия обстреливает и пытается захватить.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье сообщила, что эвакуировано более 4500 мирных жителей.
Людей эвакуируют из населенных пунктов в Богодуховском, Чугуевском и Харьковском районах.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье признал, что ситуация в Харьковской области сложная и динамически меняющаяся.
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