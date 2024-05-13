"Не помню игр такого высокого уровня". Ирбе о частых рикошетах и ожидании Шилова

Также тренер заявил, что в предстоящей игре против Казахстана, которая состоится во вторник, 14 мая, в воротах сборной Латвии будет вратарь, который уже выбран, но об этом пока не объявлено.

Пока сборная Латвии заявила для участия в чемпионате вратарей Элвиса Мерзликина и Кристера Гудлевскиса, но в сборной есть и Эрик Витолс, который пока не заявлен на турнир.

Относительно того, примет ли участие в чемпионате Артур Шилов, Ирбе сообщил LETA, что правильно было бы ответить "и да, и нет, потому что мы всегда ждем лучших хоккеистов".

Тренер вратарей похвалил всех троих вратарей, которые сейчас находятся в распоряжении сборной Латвии, и сказал, что это отличная команда. "Если возникнет вопрос о том, чтобы использовать еще одного вратаря в чемпионате, мы подумаем об этом", - добавил Ирбе.

14 мая, сборная Латвии встретится с Казахстаном, который начал чемпионат с победы над Францией со счетом 3:1 в субботу, но проиграл в воскресенье Словакии со счетом 2:6. Затем 15 мая сборной Латвии предстоит сыграть с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийцы сыграют с хоккеистами США, которых они победили в прошлом году в борьбе за бронзовые медали.

В этом году чемпионат мира проходит в чешских городах Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

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