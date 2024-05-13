"Не помню игр такого высокого уровня". Ирбе о частых рикошетах и ожидании Шилова

Тренер вратарей сборной Латвии по хоккею Артур Ирбе признался, что за свою игровую карьеру не помнит, чтобы столько голов было забито после рикошетов.
Сборная Латвии продолжает участие в чемпионате мира, где в первых двух играх одержала победы в дополнительное время, но большую часть шайб в свои ворота пропустила после рикошетов.
В первом матче латвийцы со счетом 5:4 в овертайме обыграли сборную Польши, вернувшуюся в элитный дивизион после 22-летнего перерыва, пропустив три гола из четырех после рикошета. Во втором матче сборная Латвии на последней секунде дополнительного времени выиграла у Франции со счетом 3:2, также пропустив один гол после рикошета.
"Возможно, когда-то в детстве, когда за игру было 60 или 70 бросков, так и могло быть, - вспомнил Ирбе о своем опыте в воротах в разговоре с журналистами в понедельник, 13 мая. - А вот в играх такого высокого уровня - я не припомню. Четыре шайбы, пропущенные от своих игроков, - это вообще неслыханно, хотя я вижу, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) это случается сейчас довольно часто, потому что вратари такие хорошие, что иначе им сложно забить".
Как отмечает Ирбе, который сам является бывшим игроком НХЛ и сборной Латвии, вратарю в таких эпизодах главное не сломаться и не начать задавать себе вопросы "неужели я настолько плох?".
Также тренер заявил, что в предстоящей игре против Казахстана, которая состоится во вторник, 14 мая, в воротах сборной Латвии будет вратарь, который уже выбран, но об этом пока не объявлено.
Пока сборная Латвии заявила для участия в чемпионате вратарей Элвиса Мерзликина и Кристера Гудлевскиса, но в сборной есть и Эрик Витолс, который пока не заявлен на турнир.
Относительно того, примет ли участие в чемпионате Артур Шилов, Ирбе сообщил LETA, что правильно было бы ответить "и да, и нет, потому что мы всегда ждем лучших хоккеистов".
Тренер вратарей похвалил всех троих вратарей, которые сейчас находятся в распоряжении сборной Латвии, и сказал, что это отличная команда. "Если возникнет вопрос о том, чтобы использовать еще одного вратаря в чемпионате, мы подумаем об этом", - добавил Ирбе.
14 мая, сборная Латвии встретится с Казахстаном, который начал чемпионат с победы над Францией со счетом 3:1 в субботу, но проиграл в воскресенье Словакии со счетом 2:6. Затем 15 мая сборной Латвии предстоит сыграть с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийцы сыграют с хоккеистами США, которых они победили в прошлом году в борьбе за бронзовые медали.
В этом году чемпионат мира проходит в чешских городах Праге и Остраве с 10 по 26 мая.
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