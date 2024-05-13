Видео "Таким людям не нужно помогать?" Соцслужба Сигулдского края отказала в помощи 90-летнему мужчине

"Мне сказали, что это для малоимущих. Независимо от того, есть ли у него проблемы со здоровьем. Сказали - если бы он был малообеспеченным, транспорт бы пришел. У нас на несколько евро больше, мы не малообеспеченные. Где логика, справедливость?! - спрашивает Мирдза. - Малообеспеченного человека возьмут в любом направлении, но не инвалида I группы! У нас оформлен проездной [на общественный транспорт], но он не может до него добраться! Речь об инвалидности I группы. Дальше кладбище! Такому человеку не нужна помощь?! Мы оба участвовали в баррикадах на Домской площади перед Латвийским радио и Кабинетом министров. Мне не нравится такое отношение к пожилым людям! Тогда мы не думали, что будет так".