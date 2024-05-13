Социальная служба Сигулдского края отказала тяжелобольному пенсионеру в транспортных услугах, чтобы добраться до санатория, где ему назначены важные медицинские процедуры, сообщает программа Bez Tabu на TV3.
Видео ⟩ "Таким людям не нужно помогать?" Соцслужба Сигулдского края отказала в помощи 90-летнему мужчине
В передачу обратилась пенсионерка Мирдза, которая со своим мужем Модрисом в браке уже 40 лет. В возрасте 90 лет Модрис страдает массой проблем со здоровьем, из-за чего у него инвалидность I группы.
"Мы обещали быть вместе в хорошие и плохие времена, в болезни и здравии. Я держу свое обещание!" - говорит Мирдза.
Мысль о переезде в дом престарелых Модриса пугает. Мирдза в своем почтенном возрасте способна обеспечить уход и считает это своим долгом. Она организовала для мужа возможность поехать на лечебные процедуры в санаторий в Лигатне в конце мая.
Модрис с трудом передвигается, и самым удобным способом добраться до санатория будет приехать за ним к дверям дома. Зная, что социальная служба Сигулдского края имеет транспортную службу, Мирдза обратилась к социальным работникам, но получила отказ.
"Мне сказали, что это для малоимущих. Независимо от того, есть ли у него проблемы со здоровьем. Сказали - если бы он был малообеспеченным, транспорт бы пришел. У нас на несколько евро больше, мы не малообеспеченные. Где логика, справедливость?! - спрашивает Мирдза. - Малообеспеченного человека возьмут в любом направлении, но не инвалида I группы! У нас оформлен проездной [на общественный транспорт], но он не может до него добраться! Речь об инвалидности I группы. Дальше кладбище! Такому человеку не нужна помощь?! Мы оба участвовали в баррикадах на Домской площади перед Латвийским радио и Кабинетом министров. Мне не нравится такое отношение к пожилым людям! Тогда мы не думали, что будет так".
Социальная служба указала, что за плату может помочь Модрису найти другое транспортное средство, и отметила, что решение было правильным.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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