В минувшие выходные произошло то, что считалось почти невозможным - российский диктатор Владимир Путин решил отстранить Сергея Шойгу от должности министра обороны России. Его заменит Андрей Белоусов, экономист и бывший первый вице-премьер, который до сих пор не имел никакого отношения к вооруженным силам.

12 мая Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ. Шойгу возглавлял Минобороны 12 лет - с 6 ноября 2012 года.

Бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев, занимавший эту должность с мая 2008 года, был освобожден от должности по указанию Путина "в связи с переводом на другую должность", как сообщают российские независимые СМИ.