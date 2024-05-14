В Индонезии из-за внезапного наводнения погибли десятки человек

В результате наводнений и потока грязевой (холодной) лавы за выходные на западе Индонезии погибли 50 человек, еще 27 пропали без вести, сообщили 14 мая власти страны.
Сообщается, что число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 50 человек, еще 27 человек пропали без вести и 37 получили ранения, а 3396 человек эвакуированы. Власти заявляют, что количество погибших может увеличиться.
Многочасовой проливной дождь вечером в субботу, 11 мая, вызвал наводнение в двух округах острова Суматра, подвергнув риску тысячи людей.
Дожди также привели к падению так называемой холодной лавы, состоящей из вулканического пепла, песка и камней, с горы Марапи, самого активного вулкана на Суматре.
Индонезия подвержена наводнениям и оползням в сезон дождей.
В 2022 году в результате наводнения на острове Суматра погибли двое детей и были эвакуированы 24 000 человек. Активисты-экологи заявили, что к усугублению катастрофы привела вырубка лесов.
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