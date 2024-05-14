В РФ задержан глава отдела кадров Минобороны Юрий Кузнецов

Кто такой Юрий Кузнецов?

Генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову 55 лет, в мае 2023 года по указу Владимира Путина он был назначен главным кадровиком Минобороны РФ, ранее руководил Восьмым управлением Генштаба ВС РФ, которое является центральным органом Службы защиты государственной тайны ВС РФ. Провластный Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что внимание следственных органов к Кузнецову было привлечено из-за деятельности по старой работе, а не из-за "кадровых дел".

Назначение нового министра обороны

12 мая стало известно, что в новом российском правительстве на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу Владимир Путин предложил назначить бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. При этом Шойгу указом Путина был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ.

Арест бывшего замминистра обороны

Ранее, 24 апреля, Басманный суд в Москве отправил в СИЗО до 23 июня задержанного накануне заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Иванов был отстранен от должности. Днем позже суд арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников. Вместе с Ивановым были заключены под стражу его предполагаемый сообщник Сергей Бородин, а также сооснователь компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.

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