Вт, 14.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

ВИДЕО Хоккейные фаны на улице окружили Мерзликина

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Edijs Pālens/LETA

После победы сборной Латвии над французскими хоккеистами латвийские болельщики буквально окружили на улице вратаря Элвиса Мерзликина, сообщил очевидец TVNET.

В воскресенье, 12 мая, латвийские хоккеисты в овертайме одолели сборную Франции. В этом матче Мерзликин был признан лучшим хоккеистом игры, отразив 27 из 29 бросков сборной Франции.

После игры болельщики встретили латвийского вратаря на улице Старого города Остравы и бурно выразили ему признательность.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти