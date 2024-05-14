ВИДЕО Хоккейные фаны на улице окружили Мерзликина

В воскресенье, 12 мая, латвийские хоккеисты в овертайме одолели сборную Франции. В этом матче Мерзликин был признан лучшим хоккеистом игры, отразив 27 из 29 бросков сборной Франции.

После игры болельщики встретили латвийского вратаря на улице Старого города Остравы и бурно выразили ему признательность.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!