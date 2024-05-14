Даугавиньш был признан королем овертайма

"Ни Ягр, ни Кросби, ни Форсберг или Селянне. Никто в истории чемпионатов мира не забил больше голов в овертайме, чем капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш, - написано в эмоциональной статье Международной федерации хоккея. - "Его два гола в овертайме в двух играх подряд в этом году в сочетании с двумя другими голами в 2015 году принесли в его копилку четыре победных гола в овертайме за всю карьеру. Это просто невероятно..."



Также указывается, что сборная Латвии с момента своего возвращения в высший дивизион забросила на чемпионатах мира восемь голов в дополнительное время и половина из них - на счету Даугавиньша.



В истории чемпионатов мира таких хоккеистов, на счету которых больше одной шайбы в овертаймах всего четверо. Помимо Даугавиньша это латвийский хоккеист Рудолфс Балцерс, датчанин Питер Регин и финн Сакари Маннинен: у каждого из них по два гола.