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Даугавиньш был признан королем овертайма

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Каспар Даугавиньш в игре ЧМ по хоккею Латвия - Франция
Каспар Даугавиньш в игре ЧМ по хоккею Латвия - Франция Фото: Edijs Pālens/LETA

В публикации на сайте Международной федерации хоккея (IIHF) капитана сборной Латвии Каспарса Даугавиньша сравнили с легендарными звездами мирового хоккея: он забросил наибольшее количество шайб в овертайме за всю историю.

"Ни Ягр, ни Кросби, ни Форсберг или Селянне. Никто в истории чемпионатов мира не забил больше голов в овертайме, чем капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш, - написано в эмоциональной статье Международной федерации хоккея. - "Его два гола в овертайме в двух играх подряд в этом году в сочетании с двумя другими голами в 2015 году принесли в его копилку четыре победных гола в овертайме за всю карьеру. Это просто невероятно..."

Также указывается, что сборная Латвии с момента своего возвращения в высший дивизион забросила на чемпионатах мира восемь голов в дополнительное время и половина из них - на счету Даугавиньша.

В истории чемпионатов мира таких хоккеистов, на счету которых больше одной шайбы в овертаймах всего четверо. Помимо Даугавиньша это латвийский хоккеист Рудолфс Балцерс, датчанин Питер Регин и финн Сакари Маннинен: у каждого из них по два гола.

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