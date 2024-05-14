Вторая попытка

О том, что законопроект будет одобрен в третьем чтении на пленарном заседании 14 мая, заранее заявляли представители правящей партии «Грузинская мечта», у которых большинство в парламенте. Они утверждали, что это положит конец поляризации в Грузии и обеспечит прозрачность финансирования неправительственного сектора.

На то, что власти спешат принять законопроект, указывало и проведенное накануне заседание парламентского комитета по юридическим вопросам. На одобрение законопроекта депутатам потребовалось около минуты.

По словам оппозиционного депутата Хатии Деканоидзе, на заседание не смогли попасть не только оппозиционеры, но и большая часть представителей парламентского большинства.

«Заседание началось и завершилось за минуту и семь секунд. Это было невообразимое, позорное, нелегитимное заседание», — сказала она.

Участники акции и полиция у парламента 13 мая 2024 года Фото: Getty Images

По мнению оппозиции, законопоект повторяет российское законодательство об «иностранных агентах», и принятие закона грозит обернуться российским сценарием — стигматизацией и прекращением работы независимых организаций и СМИ, которые выступают с критикой властей.

В законопроекте его противники видят угрозу не только свободе слова и гражданскому сектору Грузии, но и будущему членству страны в Евросоюзе.

По их словам, то, что грузинский закон копирует российский, стало ясно во время рассмотрения в парламенте — в том числе по методам, которые применяли правоохранители в отношении протестующих.

На кадрах, попавших в объективы СМИ, были видны жесткие задержания и избиения демонстрантов полицейскими.