В матче против Казахстана ворота будет защищать Гудлевскис. В состав вернулся Лочмелис

Матч начнется в 17:20 по латвийскому времени.

Гудлевскис был единственным из латвийских хоккеистов, кто во вторник не принимал участия в утренней тренировке.

Несмотря на то, что с утра тренеры не раскрыли журналистам, кто будет защищать ворота в матче против Казахстана, выглядело так, что на площадку выйдет Гудлевскис.

"Сам Кристерс на лед сегодня не выходил, но когда мы встретили его в автобусе, он был улыбчив и в хорошем настроении", - сообщил журналист Латвийского радио Мартиньш Клявениекс.

Latvijas hokeja izlases vārtus pret Kazahstānu šodien sargās Kristers Gudļevskis. Neviens no komandas treneriem gan to oficiāli neapstiprina, ja jautā tieši. Pats Kristers uz ledus šodien nekāpa, bet, satikts pie autobusa, bija smaidīgs un labā garastāvoklī. @LRZinas — Mārtiņš Kļavenieks (@martklavenieks) May 14, 2024

Напомним, сборная Латвии начала чемпионат мира по хоккею с двух побед в овертайме - 5:4 против Польши и 3:2 против Франции.