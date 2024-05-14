В матче против Казахстана ворота будет защищать Гудлевскис. В состав вернулся Лочмелис

Ворота сборной Латвии в матче против Казахстана будет защищать Кристерс Гудлевскис, свидетельствует протокол игры на сайте Международной хоккейной федерации (IIHF).
Матч начнется в 17:20 по латвийскому времени.
Гудлевскис был единственным из латвийских хоккеистов, кто во вторник не принимал участия в утренней тренировке.
Несмотря на то, что с утра тренеры не раскрыли журналистам, кто будет защищать ворота в матче против Казахстана, выглядело так, что на площадку выйдет Гудлевскис.
"Сам Кристерс на лед сегодня не выходил, но когда мы встретили его в автобусе, он был улыбчив и в хорошем настроении", - сообщил журналист Латвийского радио Мартиньш Клявениекс.
Latvijas hokeja izlases vārtus pret Kazahstānu šodien sargās Kristers Gudļevskis. Neviens no komandas treneriem gan to oficiāli neapstiprina, ja jautā tieši. Pats Kristers uz ledus šodien nekāpa, bet, satikts pie autobusa, bija smaidīgs un labā garastāvoklī. @LRZinas— Mārtiņš Kļavenieks (@martklavenieks) May 14, 2024
Напомним, сборная Латвии начала чемпионат мира по хоккею с двух побед в овертайме - 5:4 против Польши и 3:2 против Франции.
Первые две игры ворота защищал Элвис Мерзликин. В матче против Польши он отразил 18 из 22 бросков, а против Франции - 27 из 29.
Первую игру на этом турнире проведет Данс Лочмелис, который был дисквалифицирован на две игры за нарушение правил на чемпионате мира U-20.
В матче против Казахстана Лочмелис будет играть в третьем звене вместе с Миксом Индрашисом и Рихардом Букартсом. Такое трио было и в прошлом году в бронзовом составе.
В прошлом году 20-летний Лочмелис ярко дебютировал на чемпионате мира, забросив в девяти матчах две шайбы и отдав результативную передачу.
Лочмелис забросил шайбу в четвертьфинальном матче против Швеции и в полуфинале против Канады, таким образом, он помог сборной Латвии завоевать бронзовые медали.
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