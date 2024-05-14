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В матче против Казахстана ворота будет защищать Гудлевскис. В состав вернулся Лочмелис

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Кристерс Гудлевскис
Кристерс Гудлевскис Фото: Edijs Pālens/LETA

Ворота сборной Латвии в матче против Казахстана будет защищать Кристерс Гудлевскис, свидетельствует протокол игры на сайте Международной хоккейной федерации (IIHF).

Матч начнется в 17:20 по латвийскому времени.

Гудлевскис был единственным из латвийских хоккеистов, кто во вторник не принимал участия в утренней тренировке.

Несмотря на то, что с утра тренеры не раскрыли журналистам, кто будет защищать ворота в матче против Казахстана, выглядело так, что на площадку выйдет Гудлевскис.

"Сам Кристерс на лед сегодня не выходил, но когда мы встретили его в автобусе, он был улыбчив и в хорошем настроении", - сообщил журналист Латвийского радио Мартиньш Клявениекс.

Напомним, сборная Латвии начала чемпионат мира по хоккею с двух побед в овертайме - 5:4 против Польши и 3:2 против Франции.

Первые две игры ворота защищал Элвис Мерзликин. В матче против Польши он отразил 18 из 22 бросков, а против Франции - 27 из 29.

Первую игру на этом турнире проведет Данс Лочмелис, который был дисквалифицирован на две игры за нарушение правил на чемпионате мира U-20.

В матче против Казахстана Лочмелис будет играть в третьем звене вместе с Миксом Индрашисом и Рихардом Букартсом. Такое трио было и в прошлом году в бронзовом составе.

Фото: IIHF.com

В прошлом году 20-летний Лочмелис ярко дебютировал на чемпионате мира, забросив в девяти матчах две шайбы и отдав результативную передачу.

Лочмелис забросил шайбу в четвертьфинальном матче против Швеции и в полуфинале против Канады, таким образом, он помог сборной Латвии завоевать бронзовые медали.

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