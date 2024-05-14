Всухую: сборная Латвии по хоккею уверенно обыграла Казахстан

Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

В первые 20 минут сборная Латвии трижды оставалась в меньшинстве, но соперник не воспользовался численным перевесом во многом благодаря Кристерсу Гудлевскису, который играл без ошибок.

Несмотря на то, что в первом игровом отрезке соотношение бросков было 9:6 в пользу казахстанцев, на протяжении всего периода латвийские хоккеисты гораздо больше времени проводили в зоне защиты команды соперника.

По итогам второй трети матча сборная Латвии смогла забросить две безответные шайбы. Сначала свой второй гол на турнире забил Роберт Букартс, который оказался в одиночестве у ворот соперника и быстро сумел среагировать на удачно отскочившую шайбу.

На 16-й минуте второго периода Харальд Эгле удвоил преимущество сборной Латвии, забросив свою первую шайбу на чемпионатах мира. Примечательно, что нападающий сам создал момент практически на ровном месте - Эгле рукой перехватил шайбу в воздухе, приблизился к воротам и исполнил безупречный бросок под левую девятку.