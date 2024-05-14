Всухую: сборная Латвии по хоккею уверенно обыграла Казахстан

Сборная Латвии по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, обыграв команду Казахстана в основное время.
Матч прошёл в чешской Остраве и завершился победой сборной Латвии со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
В первые 20 минут сборная Латвии трижды оставалась в меньшинстве, но соперник не воспользовался численным перевесом во многом благодаря Кристерсу Гудлевскису, который играл без ошибок.
Несмотря на то, что в первом игровом отрезке соотношение бросков было 9:6 в пользу казахстанцев, на протяжении всего периода латвийские хоккеисты гораздо больше времени проводили в зоне защиты команды соперника.
По итогам второй трети матча сборная Латвии смогла забросить две безответные шайбы. Сначала свой второй гол на турнире забил Роберт Букартс, который оказался в одиночестве у ворот соперника и быстро сумел среагировать на удачно отскочившую шайбу.
На 16-й минуте второго периода Харальд Эгле удвоил преимущество сборной Латвии, забросив свою первую шайбу на чемпионатах мира. Примечательно, что нападающий сам создал момент практически на ровном месте - Эгле рукой перехватил шайбу в воздухе, приблизился к воротам и исполнил безупречный бросок под левую девятку.
В заключительном игровом отрезке сборная Казахстана играла первым номером, но команда Харийса Витолиньша контролировала ситуацию на площадке и основной упор делала на то, чтобы не пропустить. Также латвийскую команду в нужные моменты выручал Гудлевскис, который вполне может побороться за роль первого голкипера сборной на турнире.
Таким образом, сборная Латвии одержала первую победу в основное время на турнире. До этого подопечные Витолиньша дважды побеждали в овертайме. После этой встречи в активе сборной Латвии стало 7 очков и команда поднялась на второе место в группе "В".
В следующем матче сборная Латвии сыграет с командой Германии. Игра состоится 15 мая в 17:20. Казахстан днём позже выйдет на лёд против сборной Швеции.
Дания - Норвегия
В параллельном матче, который проходил в Праге, сборная Норвегии с таким же счётом обыграла команду Дании - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Первую шайбу в матче на 28-й минуте забросил Михаэль Брандсегг-Нюгард, а окончательный результат установил Эрик Салстен, на 60-й минуте забивший в пустые ворота.
Сборная Норвегии одержала первую победу на ЧМ-2024 после трёх подряд поражений. Команда набрала три очка и переместилась на пятое место в таблице группы "А". Дания с таким же количеством баллов находится на шестой строчке.
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