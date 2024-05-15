Сборная Канады едва не упустила победу со счёта 6:1

Канада - Австрия

На "О2-Арена" в Праге сборная Канады в овертайме одержала победу над Австрией со счётом 7:6 (3:1, 3:0, 0:5, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Дилан Козенс, Кайден Гюле, Боуэн Байрам, Джаред Маккэн, Коннор Бедард, Пьер‑Люк Дюбуа и Джон Таварес. У австрийцев дубль оформил Петер Шнайдер, также отличились Беньямин Ниснер, Беньямин Баумгартнер, Доминик Цвергер и Марко Росси.

Канадцы с восемью очками лидируют в турнирной таблице группы "А", а сборная Австрии (1 очко) идет седьмой.

Польша - Франция

Сборная Франции обыграла национальную команду Польши в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею - 4:2.

В составе победителей голом и результативной передачей отметился форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Стефан Да Коста. Две шайбы забросил Джастин Аддамо, ещё один точный бросок в активе Пьера Белльмара. У поляков авторами голов стали Доминик Пась и Бартош Фрашко.

Сборная Франции набрала четыре очка и переместилась на пятое место в турнирной таблице группы "В", а Польша с одним баллом занимает последнюю, восьмую строчку.

В следующем матче французы 16 мая сыграют с командой США, а поляки днём ранее встретятся со сборной Словакии.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2024".

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