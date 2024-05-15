Если вы когда-нибудь задумывались о посещении чемпионата мира по хоккею, то Чехия - это страна, куда стоит отправиться, чтобы насладиться настоящим спортивным праздником. Там этот вид спорта любят, а в плане цен, если сравнивать со Швецией и Финляндией, где чемпионаты проходят чаще, выйдет существенно дешевле.

Год назад, чтобы лично посмотреть хоккей топ-уровня, не нужно было ехать далеко - рижане до Скансте могли добраться и пешком. Другие расходы, например, на проживание, тоже не ударили по карману. Самые же ярые болельщики поехали смотреть главные игры турнира в Хельсинки.

Планируя посетить чемпионат мира в Остраве, посетитель чемпионата Марцис забронировал жилье еще в ноябре прошлого года. Для чехов даты чемпионата - время прибыли, поэтому квартиры в Остраве и окрестностях существенно дороже, чем до и после турнира.

Марцис пробудет в Пстружи на окраине Остравы (около 30 минут езды до места игр) восемь ночей - в дачном домике со всем необходимым на такой длительный период времени. Там есть кухня, стиральная машина и бытовая техника. Восемь ночей на пять человек стоят 542 евро, то есть 108 евро с человека, или 14 евро за ночь. Хозяин запросил залог в размере 400 евро, который будет возвращен по окончании проживания.