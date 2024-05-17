"Мы не можем открыть конкретные имена без их согласия", - так на пресс-конференции после сообщения о выпуске облигаций airBaltic сказал журналистам финансовый директор авиакомпании Витольд Яковлев. Однако TVNET+ может открыть вам некоторых из тех, кто получил облигации airBaltic. Рассказываем так же, будет ли возможность добыть их "простым смертным".

Как уже прозвучало, спрос на ценные бумаги авиакомпании более чем в два раза превысил предложение, и сумма окончательных заказов превысила 800 миллионов евро. Из выпущенных облигаций на 340 миллионов евро Латвия приобрела их на 50 миллионов евро.

Однако Госкасса - не единственный покупатель облигаций из Латвии.

В заявлении авиакомпании указывается, что выпуск облигаций "был положительно воспринят как международным и местным сообществом инвесторов, так и латвийским государством, что привело к окончательному размещению облигаций среди более чем 100 ведущих мировых институциональных инвесторов из более чем 20 стран и 3 различных континентов".

TVNET+ обратился к самим финансовым учреждениям - банкам и управляющим вкладами, чтобы выяснить, предлагается ли у них вообще приобретение облигаций airBaltic и используется ли это предложение. Открылась интересная картина.