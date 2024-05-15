"Я сейчас к тебе приеду": жители Эстонии получают от мошенников угрозы

Жителей Эстонии пытаются обмануть с помощью новой схемы мошенничества: жертв запугивают и требуют выплатить несуществующие долги, сообщает Rus.Postimees.
"Мне позвонили с незнакомого номера и сразу в грубой форме стали требовать выплатить некий долг. На все мои попытки поинтересоваться, что это за долг и не ошибся ли звонящий номером, я лишь получал угрозы, что если сейчас же не переведу деньги, со мной будут разбираться иначе", - рассказал Rus.Postimees Евгений. Поскольку у него нет долгов, он догадался, что это мошенничество и прервал разговор.
О подобной схеме обмана недавно предупреждали и в Facebook в группе "Мошенники (Эстония)". По словам автора поста, звонящий называет имя жертвы и спрашивает, когда он будет возвращать долг, и даже если у человека нет никаких долгов ни перед банком, ни перед людьми, он все равно начинает переживать и перебирать в голове варианты, кому и сколько он может быть должен.