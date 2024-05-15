"Я сейчас к тебе приеду": жители Эстонии получают от мошенников угрозы

"Мне позвонили с незнакомого номера и сразу в грубой форме стали требовать выплатить некий долг. На все мои попытки поинтересоваться, что это за долг и не ошибся ли звонящий номером, я лишь получал угрозы, что если сейчас же не переведу деньги, со мной будут разбираться иначе", - рассказал Rus.Postimees Евгений. Поскольку у него нет долгов, он догадался, что это мошенничество и прервал разговор.