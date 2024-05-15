Майк Тайсон назвал победителя боя Усик - Фьюри

Бывший американский чемпион мира по боксу Майк Тайсон сделал прогноз на предстоящий поединок века между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский бой века в супертяжёлом весе - Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира.
Абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе не появлялось уже больше 20 лет. Последним абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории был боксёр британского происхождения Леннокс Льюис, который владел титулами WBA, WBC и IBF с осени 1999 года по весну 2000 года.
С начала века ни один боксёр не завоёвывал абсолютный титул чемпиона мира в тяжёлом весе. С 2007 года эта задача стала ещё сложнее: теперь нужно завоевать четыре титула - прибавился титул по версии WBO.
"Я выбираю Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он просто подавит его своей мощью. Я должен выбрать Фьюри", - в разговоре с Fight Hub TV сказал Майк Тайсон, который был абсолютным чемпионом мира 1987-1990 годов в тяжёлой весовой категории.
"Думаю, что Фьюри лучший боец в мире, особенно в супертяжёлом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими бойцами", - считает 57-летний Тайсон, который 20 июля проведёт бой против звезды YouTube Джейка Пола.
Усик стал абсолютным чемпионом мира в категории "тяжёлый вес" (до 90,7 кг), победив на пути к этому титулу латвийского боксёра Майриса Бриедиса. Украинский боксёр близок к повторению успеха в высшей весовой категории ("супертяжёлый вес").
В настоящее время Фьюри владеет поясом чемпиона мира по версии WBC, который является единственной недостающей частью для Усика. Украинский боксёр постарается защитить пояса WBO, WBA и IBF, а также менее важный титул IBO.
37-летний Усик за свою профессиональную карьеру одержал 21 победу (14 нокаутом). 35-летний Фьюри также является непобеждённым - на его счету 34 победы (24 нокаутом) и одна ничья против американца Деонтея Уайлдера.
На вечере поединка по объединению чемпионских поясов в тяжёлом весе британского боксёра Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика 18 мая в Эр-Рияде также запланирован реванш латвийца Майриса Бриедиса и австралийца Джея Опетая в поединке за пояс чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и журнала The Ring.
39-летний Бриедис одержал в профессиональной боксёрской карьере 28 побед, 20 из которых были нокаутом. До поединка с Опетая он потерпел только одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге против украинца Усика.
28-летний Опетая победил во всех 24 поединках и 19 из них завершил нокаутом. После встречи с Бриедисом следующие два поединка он провёл в сентябре и декабре прошлого года, победив Джордана Томпсона и Эллиса Зорро.
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