Майк Тайсон назвал победителя боя Усик - Фьюри

Усик стал абсолютным чемпионом мира в категории "тяжёлый вес" (до 90,7 кг), победив на пути к этому титулу латвийского боксёра Майриса Бриедиса. Украинский боксёр близок к повторению успеха в высшей весовой категории ("супертяжёлый вес").

В настоящее время Фьюри владеет поясом чемпиона мира по версии WBC, который является единственной недостающей частью для Усика. Украинский боксёр постарается защитить пояса WBO, WBA и IBF, а также менее важный титул IBO.

37-летний Усик за свою профессиональную карьеру одержал 21 победу (14 нокаутом). 35-летний Фьюри также является непобеждённым - на его счету 34 победы (24 нокаутом) и одна ничья против американца Деонтея Уайлдера.

На вечере поединка по объединению чемпионских поясов в тяжёлом весе британского боксёра Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика 18 мая в Эр-Рияде также запланирован реванш латвийца Майриса Бриедиса и австралийца Джея Опетая в поединке за пояс чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и журнала The Ring.

39-летний Бриедис одержал в профессиональной боксёрской карьере 28 побед, 20 из которых были нокаутом. До поединка с Опетая он потерпел только одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге против украинца Усика.

28-летний Опетая победил во всех 24 поединках и 19 из них завершил нокаутом. После встречи с Бриедисом следующие два поединка он провёл в сентябре и декабре прошлого года, победив Джордана Томпсона и Эллиса Зорро.

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