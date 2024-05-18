Последние пару лет я часто упоминал, что время пандемии прекрасно показало количество не самых умных людей не только глобально, но и в Латвии. И это удручающее большинство нации. Поначалу хотелось верить, что среди учителей таких людей значительно меньше, ведь они же все-таки относятся к интеллигенции. Во всяком случае так должно быть, верно? Разве нет?! Тем более что они учат наших детей.

Но оказалось, что это не так. И огромная часть учителей предпочла верить не в науку, а профессору Янису Плявиньшу и доктору наук Валентину Еремееву. Уже тогда в моем подсознании возникло неприятное чувство - если эти люди настолько узко мыслят, то что именно они пытаются донести до моего ребенка в школе?

Недавно я наткнулся на историю о том, какого феноменального учителя на время удалось заполучить 1-й Огрской средней школе. Другими словами - существует отличная программа обучения педагогике на рабочем месте под названием "Учебная сила". Она помогает профессионалам из различных сфер стать учителями предметов общего образования, которые хотят работать в основном или среднем образовании.

Учеба у молодых учителей длится два года, и это хороший способ, как привлечь к работе в школе специалистов различных сфер во время, когда в стране основательно не хватает учителей. Так что действительно ценная программа. Но какой бы хорошей идеей ни была сама программа, она никогда не будет защищена от возможности заинтересовать и особенных людей. И это будет история о неком очень особенном бывшем молодом учителе.

В соцсетях Юрита Крума поделилась совершенно ужасной историей о молодом учителе Арманде Бушсе. Арманд был участником проекта "Учебная сила" и, судя по доступной в интернете информации, по крайней мере какое-то время был учителем в Огре, преподававшим математику в 7-х и 9-х классах.