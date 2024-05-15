ISW: Оккупанты РФ изменили тактику в Харьковской области

Они отмечают, что характер российских операций соответствует оценке, согласно которой приоритетом России является создание буферной зоны вдоль границы, а не проникновение глубже в Харьковскую область.

Начальник Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил во вторник, 14 мая, что ситуация в Харьковской области начала стабилизироваться после ввода дополнительных украинских подразделений и начала оборонительных мероприятий.

Источники с обеих сторон также сообщили, что российские войска используют новую тактику - небольшие ударные группы (не более пяти человек в группе) для проникновения на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими группами для формирования более крупных ударных групп.

Однако, по мнению исследователей ISW, использование небольших атакующих групп может привести к большим потерям и замедлить общий темп наступления.

Начальник Генштаба украинской армии Анатолий Бархилевич предположил, что только за последние сутки российские войска потеряли на этом направлении до 1740 военнослужащих. ISW указал, что предполагаемое количество жертв может соответствовать общему снижению темпа наступления, наблюдавшемуся 14 мая.

Если темпы наступления останутся относительно низкими, российские силы, скорее всего, сосредоточатся на закреплении новых позиций и создании буферной зоны в приграничном регионе, а не на продвижении в глубь этого региона, предполагают эксперты.

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