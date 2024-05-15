Ср, 15.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Главный тренер сборной Германии рассказал, как команда готовится к матчу с Латвией

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: AP/Scanpix

Во время тренировки во вторник, 14 мая, в Остраве сборная Германии больше внимания уделяла обороне, заявил в интервью на ТВ главный тренер сборной Германии Харольд Крайс.

Уже сообщалось, что в первых двух матчах в Остраве сборная Латвии в дополнительное время обыграла Польшу (5:4) и Францию (3:2), причем оба раза победный гол забил Каспарс Даугавиньш. В третьем матче во вторник Латвия в основное время одержала победу над Казахстаном со счетом 2:0.

Германия разгромила Словакию со счетом 6:4 в первой игре, но проиграла со счетом 1:6 в следующих двух матчах, признав превосходство США и Швеции.

"В понедельник у нас был разговор со всей командой, сегодня - с небольшой частью игроков", - говорит Крайс о том, что происходит в команде после двух поражений.

"Настроение на тренировке хорошее, игроки были сосредоточены. Сегодня мы больше внимания уделяли активности в нашей защитной зоне, движению ног и готовились к завтрашнему дню", - сказал тренер после тренировки во вторник.

Подчеркивается, что сейчас для Германии начинаются игры, в которых им нужно побеждать, что подтверждает и Крайс, отмечая, что "да, сейчас турнир для нас действительно только начинается".

Нападающий Доминик Кахун подтвердил, что команда много говорила после поражений, но во вторник решила сделать все возможное и насладиться этим днем вместе.

В качестве эксперта программы был также приглашен латвийский хоккеист Херберт Васильев, долгое время игравший в Германии, который подтвердил, что сборная Латвии не удовлетворена победами в дополнительное время в первых двух играх.

Он напомнил, что в обеих играх латвийцы были впереди и пропустили гол в самом конце основного времени. "Игра против Германии определенно станет знаковым событием".

"Латвийцы зарекомендовали себя как команда, которая может отыграться, - говорит Крайс о сегодняшнем сопернике. - Это команда, которая умеет играть в хоккей, и в ней есть хорошие и опытные игроки".

"Сегодня на тренировке все были максимально сконцентрированы, все катались с энтузиазмом, и я уверен, что в среду мы будем совсем другими", - пообещал Кахун сборной Латвии трудный матч.

Васильев на вопрос, с каким результатом завершится игра, ответил, что в дополнительное время результат будет 4:3, а "Даугавиньш забьет победный гол".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх