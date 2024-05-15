Главный тренер сборной Германии рассказал, как команда готовится к матчу с Латвией

Во время тренировки во вторник, 14 мая, в Остраве сборная Германии больше внимания уделяла обороне, заявил в интервью на ТВ главный тренер сборной Германии Харольд Крайс.
Уже сообщалось, что в первых двух матчах в Остраве сборная Латвии в дополнительное время обыграла Польшу (5:4) и Францию (3:2), причем оба раза победный гол забил Каспарс Даугавиньш. В третьем матче во вторник Латвия в основное время одержала победу над Казахстаном со счетом 2:0.
Германия разгромила Словакию со счетом 6:4 в первой игре, но проиграла со счетом 1:6 в следующих двух матчах, признав превосходство США и Швеции.
"В понедельник у нас был разговор со всей командой, сегодня - с небольшой частью игроков", - говорит Крайс о том, что происходит в команде после двух поражений.
"Настроение на тренировке хорошее, игроки были сосредоточены. Сегодня мы больше внимания уделяли активности в нашей защитной зоне, движению ног и готовились к завтрашнему дню", - сказал тренер после тренировки во вторник.
Подчеркивается, что сейчас для Германии начинаются игры, в которых им нужно побеждать, что подтверждает и Крайс, отмечая, что "да, сейчас турнир для нас действительно только начинается".
Нападающий Доминик Кахун подтвердил, что команда много говорила после поражений, но во вторник решила сделать все возможное и насладиться этим днем вместе.
В качестве эксперта программы был также приглашен латвийский хоккеист Херберт Васильев, долгое время игравший в Германии, который подтвердил, что сборная Латвии не удовлетворена победами в дополнительное время в первых двух играх.
Он напомнил, что в обеих играх латвийцы были впереди и пропустили гол в самом конце основного времени. "Игра против Германии определенно станет знаковым событием".
"Латвийцы зарекомендовали себя как команда, которая может отыграться, - говорит Крайс о сегодняшнем сопернике. - Это команда, которая умеет играть в хоккей, и в ней есть хорошие и опытные игроки".
"Сегодня на тренировке все были максимально сконцентрированы, все катались с энтузиазмом, и я уверен, что в среду мы будем совсем другими", - пообещал Кахун сборной Латвии трудный матч.
Васильев на вопрос, с каким результатом завершится игра, ответил, что в дополнительное время результат будет 4:3, а "Даугавиньш забьет победный гол".
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