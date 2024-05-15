Главный тренер сборной Германии рассказал, как команда готовится к матчу с Латвией

Уже сообщалось, что в первых двух матчах в Остраве сборная Латвии в дополнительное время обыграла Польшу (5:4) и Францию (3:2), причем оба раза победный гол забил Каспарс Даугавиньш. В третьем матче во вторник Латвия в основное время одержала победу над Казахстаном со счетом 2:0.

Германия разгромила Словакию со счетом 6:4 в первой игре, но проиграла со счетом 1:6 в следующих двух матчах, признав превосходство США и Швеции.

"В понедельник у нас был разговор со всей командой, сегодня - с небольшой частью игроков", - говорит Крайс о том, что происходит в команде после двух поражений.

"Настроение на тренировке хорошее, игроки были сосредоточены. Сегодня мы больше внимания уделяли активности в нашей защитной зоне, движению ног и готовились к завтрашнему дню", - сказал тренер после тренировки во вторник.

Подчеркивается, что сейчас для Германии начинаются игры, в которых им нужно побеждать, что подтверждает и Крайс, отмечая, что "да, сейчас турнир для нас действительно только начинается".