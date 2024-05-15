Словакия и Швейцария одержали будничные победы на чемпионате мира

Швейцария - Великобритания

Сборная Швейцарии уверенно обыграла Великобританию со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нико Хишир, Дин Кукан, а также Нино Нидеррайтер.

Сборная Швейцарии набрала 11 очков в четырёх матчахи вышла на первое место в группе "А". Британцы же не одержали ещё ни одной победы на этом турнире и занимают последнее место в своей группе.

Словакия - Польша

Сборная Словакии без не испытала проблем в матче с Польшей, уверенно победив со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Забитыми голами в составе словаков отличились Петер Цегларик, Томаш Татар и Лукаш Цингел, оформивший дубль.

Таким образом, сборная Словакии набрала 8 очков в четырёх матчах и поднялась на второе место в турнирной таблице группы "В". Поляки же имеют в своём аткиве лишь один набранный балл и занимают последнее место.

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