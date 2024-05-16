У боя Усик - Фьюри будет реванш

Первый бой Усик - Фьюри запланирован на 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В этом поединке будет выявлен абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе.

Саудовский чиновник и промоутер Турки Аль аш-Шейх сообщил, что противостояние Усика и Фьюри этим боем не закончится. Осенью 2024-го боксёры могут провести бой-реванш. В качестве возможной даты предполагается 12 или 13 октября.

Турки Аль аш-Шейх также заявил, что планирует провести бой между Фьюри и Этони Джошуа в марте 2025 года, но если Фьюри и Усик завершат свою дилогию со счётом 1-1, то между ними возможен третий бой во второй половине 2025-го.

37-летний Усик за свою профессиональную карьеру одержал 21 победу (14 нокаутом). 35-летний Фьюри также является непобеждённым - на его счету 34 победы (24 нокаутом) и одна ничья против американца Деонтея Уайлдера.

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