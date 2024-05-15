На игре сборной Латвии в Остраве сотрудники арены сняли флаг Украины

В игре победу со счетом 2:0 одержала латвийская команда, добившись третьей победы в трех матчах.

Во время телетрансляции на арене в Остраве был виден флаг Украины, который находился на зрительских трибунах рядом с флагом Латвии.

Организаторы сняли флаг, отметив, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) запрещает размещать на арене флаги стран, которые не участвуют в турнире.

В ледовый дворец также нельзя проносить флаги стран-агрессоров - России и Беларуси, а также флаги других стран, не участвующих в чемпионате мира.

В группе "B", матчи которой проходят в Остраве, на чемпионате мира помимо Латвии и Казахстана играют Швеция, Германия, США, Франция, Польша и Словакия.

Фото: Матч Латвия - Казахстан

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