Катарина Завацкая - украинская теннисистка, которая выйдет замуж за россиянина

О помолвке влюблённая пара объявила необычно, выложив в соцсети совместный ролик. На видео Катарина рисует море и остров, а также две руки с обручальными кольцами.

На нарисованной картине красуется дата 27.11.2023 и эмодзи сердца, а под видео лаконично написано "да". Предложение руки и сердца Ален Авидзба сделал Катарине во время их совместного отпуска на Мальдивах.

Ален Авидзба также является теннисистом. Его лучший результат в рейтинге ATP в одиночном разряде - 380-е место.

Катарина Завацкая более популярна в теннисе, чем её жених. В данный момент она занимает 180-ю строчку в рейтинге WTA, а в феврале 2020 года добилась наивысшей в карьере позиции - 103-е место.