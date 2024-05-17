Катарина Завацкая - украинская теннисистка, которая выйдет замуж за россиянина

Ещё одна теннисная пара скоро свяжет себя узами брака. На помолвку Катарины Завацкой и Алена Авидзбы могли и не обратить внимание СМИ, если бы не одна деталь: она из Украины, а он - из России.
О помолвке влюблённая пара объявила необычно, выложив в соцсети совместный ролик. На видео Катарина рисует море и остров, а также две руки с обручальными кольцами.
На нарисованной картине красуется дата 27.11.2023 и эмодзи сердца, а под видео лаконично написано "да". Предложение руки и сердца Ален Авидзба сделал Катарине во время их совместного отпуска на Мальдивах.
Ален Авидзба также является теннисистом. Его лучший результат в рейтинге ATP в одиночном разряде - 380-е место.
Катарина Завацкая более популярна в теннисе, чем её жених. В данный момент она занимает 180-ю строчку в рейтинге WTA, а в феврале 2020 года добилась наивысшей в карьере позиции - 103-е место.
Отношения Алена и Катарины зародились задолго до полномасштабного вторжения России в Украину. Спортсмены начали встречаться в 2017 году, но публично объявили о романе лишь в 2021-м. Возлюбленные познакомились в теннисной академии All Inn во Франции, которая расположена на Лазурном Берегу, где пара живёт и по сей день.
Завацкая резких заявлений на политические темы не делала и ни разу не призывала отстранить российских спортсменов от международных соревнований. "Я считаю, что нет плохих наций, а есть плохие люди. Говорить, что все русские плохие - это ошибка", - писала Завацкая у себя в соцсетях. Ален прокомментировал политическую ситуацию лишь однажды, выступив за мир во всех точках земного шара.
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