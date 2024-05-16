Машина несколько дней ездила без виньетки. Итог - несколько тысяч евро штрафа

За езду без полиса ОСТА или виньетки грозит денежный штраф. Но насколько честно применять за такое нарушение бесчисленное количество штрафов, в результате чего сумма может вырасти даже до нескольких тысяч евро? Это выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.
"Мне принадлежит предприятие, которое занимается перевозками. Работник забыл для одной из машин купить виньетку. И за каждый день, когда не было виньетки, появилось семь нарушений. Всего теперь нужно заплатить 3500 евро. Это бессмыслица, потому что, если бы мне сообщили об этом в первый день, я сразу же устранил бы это. О штрафах я знал только через неделю, когда пришли первые три. После этого штрафы продолжали приходить", - описал передаче сложившуюся ситуацию Вернерс.
В такую ситуацию можно попасть, если ездить как без виньетки, так и без полиса ОСТА. Государственная полиция также подтвердила, что в законодательстве не установлено, сколько таких нарушений в течение суток можно фиксировать.
Впрочем, возникает вопрос - честно ли и соразмерно ли это?
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