Машина несколько дней ездила без виньетки. Итог - несколько тысяч евро штрафа

"Мне принадлежит предприятие, которое занимается перевозками. Работник забыл для одной из машин купить виньетку. И за каждый день, когда не было виньетки, появилось семь нарушений. Всего теперь нужно заплатить 3500 евро. Это бессмыслица, потому что, если бы мне сообщили об этом в первый день, я сразу же устранил бы это. О штрафах я знал только через неделю, когда пришли первые три. После этого штрафы продолжали приходить", - описал передаче сложившуюся ситуацию Вернерс.