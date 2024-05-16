Третье поражение подряд: сборная Казахстана проиграла Швеции на ЧМ по хоккею

Финляндия - Австрия

Сборная Австрии по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 3:2 в пользу австрийцев. Шайбы забросили австрийцы Марио Хубер, Тимо Никль и Беньямин Баумгартнер, а также финны Саку Мяэналанен и Оливер Капанен.

Команда Австрии смогла отыграться и вырвать победу, ближе к началу матча проигрывая со счётом 0:2. Сейчас австрийцы поднялись в турнирной таблице группы А на пятое место, набрав 4 очка. Финны заработали в общей сложности 7 баллов и занимают четвёртую строчку.

В следующем матче сборная Финляндии 18 мая сыграет с командой Канады, а Австрия днём ранее встретится со сборной Чехии.

Казахстан - Швеция

Игра сборных Казахстана и Швеции окончилась победой последних со счётом 3:1. Шайбы в ворота противников отправили шведы Маркус Юханссон, Линус Юханссон и Фабиан Зеттерлунд, а также казах Адиль Бекетаев.

Сборная Швеции одержала четвёртую победу подряд и продолжает занимать лидирующую строчку в группе B. Команда Казахстана, напротив - потерпела третье поражение подряд, победив лишь в своей первой игре против Франции.

17 мая сборная Казахстана сыграет против Германии, а шведам днём позже будет противостоять Латвия.

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