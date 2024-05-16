Канада одержала четвёртую победу подряд на ЧМ-2024

Канада - Норвегия

Сборная Канады на "О2-Арене" в Праге со счётом 4:1 обыграла Норвегию. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендон Танев, Эндрю Манджапане, Дилан Козенс и Джаред Макканн. За сборную Норвегии автором единственного гола стал Стиан Сольберг.

Таким образом, Канада набрала 11 очков и вновь возглавила турнирную таблицу группы "А". Норвегия с 3 баллами занимает шестое место.

В следующем матче сборная Канады 18 мая сыграет с командой Финляндии, а Австрия позже встретится со сборной Норвегии.

США - Франция

Американцы в Остраве крупно обыграли французов со счётом 5:0.

Забитыми шайбами в составе победителей отметились Брок Нельсон, Джонни Годро, Шейн Пинто, дубль на счету Мэтта Болди. Американцы нанесли 54 броска по воротам соперника против десяти бросков французской команды.

Французы потерпели третье поражение в четырёх матчах и занимают шестое место. Сборная США одержала вторую победу на турнире. Благодаря этой победе США набрали семь очков и вошли в зону плей-офф, вытеснив Германию.

17 мая сборная США сыграет против Польши, а Франция днём позже будет противостоять Словакии.

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