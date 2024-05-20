"Я делю людей по больным местам": организатор поэтических мероприятий Анастасия Ефремова

"Я работала в Rus.Delfi пять лет и ушла просто потому, что очень устала, выгорела. Я работодателя, всех коллег очень люблю, ничего плохого сказать не могу. Но просто я в какой-то момент поняла, что, если я каждое утро плачу от того, что мне не хочется переводить новости, то, наверное, мне не нужно переводить новости.