Новым гостем программы RUS TVNET "Кто вам платит?" стала экс-журналист, поэт и организатор поэтических мероприятий Анастасия Ефремова, известная в поэтической среде как Ананастя. С ней мы обсудили отношение к Латвии со стороны иммигрантов, особенности жителей России и то, как новости влияют на психологическое здоровье.
Для абонентов
"Я делю людей по больным местам": организатор поэтических мероприятий Анастасия Ефремова
Анастасия Ефремова
- Ранее работала журналистом на портале Rus.Delfi.
- Поэт, организатор поэтических мероприятий.
- Шесть лет прожила в Санкт-Петербурге, вернулась в Ригу в марте 2022 года.
О журналистике и новостном фоне
Несколько месяцев назад Ефремова уволилась со своей журналистской работы, объяснив это выгоранием.
"Я работала в Rus.Delfi пять лет и ушла просто потому, что очень устала, выгорела. Я работодателя, всех коллег очень люблю, ничего плохого сказать не могу. Но просто я в какой-то момент поняла, что, если я каждое утро плачу от того, что мне не хочется переводить новости, то, наверное, мне не нужно переводить новости.