"Объединенный список" предложит запретить в общественных СМИ дебаты не на государственном языке

Депутаты ОС потребуют для поправок статуса срочных, чтобы распространить действие закона уже на предстоящие выборы в Европейский парламент (ЕП).

Цель поправок - укрепить роль латышского языка, закрепленную в Конституции, и способствовать повышению осведомленности и политической сплоченности граждан Латвии, особенно во время таких общественно значимых событий, как выборы в самоуправления, парламент и Европарламент, заявили в партии.

Как сообщалось, три партии уже заявили, что не будут участвовать в предвыборных дебатах на русском языке. Это "Новое Единство", Национальное объединение, "Объединенный список" (ОС) и Новая консервативная партия (НКП).

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