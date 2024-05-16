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Видео Телеканал перепутал Латвию с Австрией

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Кристерс Гудлевскис
Кристерс Гудлевскис Фото: Edijs Pālens/LETA

Канадский спортивный канал TSN перепутал Латвию с Австрией. Это произошло в матче чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Латвии встречалась с командой Германии.

Латвийские хоккеисты в среду с разгромным счетом (1:8) проиграли Германии, потерпев первое поражение на чемпионате мира.

Канадский телеканал TSN, видимо, смутило сходство флагов Латвии и Австрии. Интересно, что ранее на этом турнире Австрия играла против Канады...

Ошибку телеканал допустил в соцсети X, где сообщалось о ходе матча и забитых голах. Перед матчем Латвии и Германии записи были верными, но во время матча Латвия в нескольких записях называлась Австрией.

Латвийского вратаря Кристерса Гудлевскиса обозначили австрийцем после второго пропущенного гола. То же самое произошло и с Эльвисом Мерзликиным, занявшим по ходу игры место в воротах сборной Латвии.

Однако в следующих записях Латвия уже называлась Латвией.

Стоит отметить, что Латвия и Австрия не играют в одной группе, а Австрию часто путают с Австралией.

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